House of the Dragon: ¿quién murió en el último episodio?

“House of the Dragon”, la serie inspirada en el mundo creado por George R.R. Martin y precuela de "Game of Thrones" estrenó el último episodio de su primera temporada.

Esta historia que es protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy se convirtió con tan solo 10 capítulos en una de las más seguidas en streaming (por HBO Max) y en la pantalla chica (por la señal de HBO). Y en esta nota te damos el resúmen del emocionante capítulo.

¡Alerta de spoiler!: House of the Dragon

Comienza con un diálogo entre la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’arcy) y Lucerys, su segundo hijo. Él le dice que no quiere convertirse en señor de Driftmark. Sin embargo, le responde que debe cumplir con su deber, como ella lo está haciendo. Madre e hijo son interrumpidos por la princesa Rhaenys (Eve Best), quien pide una audiencia con ella y el príncipe Daemon.

Rhaenys les revela que Viserys ha muerto y que Aegon Targaryen ha sido coronado como rey. Les advierte que los ‘Verdes’ vendrán por ella y por su hijos.

Recordemos que Rhaenyra está embarazada de su sexto hijo, el tercero con Daemon, y al parecer esta noticia hizo que el nacimiento de su primera hija se adelante, causándole mucho dolor y un parto complicado.

Rhaenyra da a luz

En una escena muy emotiva, Rhaenyra empieza su labor de parto. Esta, a diferencia de las anteriores, es muy complicada y decide traer a su bebé sola. No quiere recibir ayuda de sus doncellas. Pero finalmente la bebé nace muerta.

La despiden y en medio de este rito, aparece un caballero fiel a los Targaryen, quien le entrega la corona de su familia. Le jura su vida en una declaración solemne, mientras que Daemon toma la corona y se la coloca a Rhaenyra en la sien.

Rhaenys y sus aliados

Rhaenys logra conversar con Corlys Velaryon, su esposo que apodado la Serpiente Marina. Le recrimina por haberla abandonado por irse a buscar más aventuras. Él le responde que ya no le quedaba nada, haciendo alusión a que sus dos hijos están muertos. “Ahora tienes un nuevo rey”, le dice cambiando de tema. Su esposa le responde que es una sombra posada sobre su familia.

Rhaenys aprovecha en contarle que su hermano está muerto, y que mientras él estaba enfermo, este se autodenominaba heredero de su casa; así como llamaba a su nietos ilegítimos. “Daemon tomó su cabeza por eso”.

Luego de esto, la princesa le dice que mientras Aegon sea rey sus nietos correrán peligro. Corlys no está convencido porque está seguro que Rhaenyra fue cómplice de la muerte de su hijo. Sin embargo, al final el líder de la familia Velaryon decide estar en el bando de los negros y le dice que sus barcos son para ella.

En una reunión con algunos de los que están dispuestos a apoyarla, deciden cuál será la estrategia que seguirán para recuperar el Trono de los Siete Reinos. Cada uno tiene una misión. Sus hijos, Jacaerys y Lucerys, tienen tareas distintas. “Ustedes irán como mensajeros, no como guerreros. No van a pelear en ninguna batalla. Júrenlo”, les dice. Ellos aceptan y lo juran. Ambos se marchan en sus dragones.

El hijo menor de Rhaenyra es el primero en llegar a su destino. El joven Lucerys se presenta ante Lord Borros, pero Aemond llegó antes y le presentó una mejor oferta, a la que ya había aceptado. Lucerys le dice que llevará su respuesta a la reina, pero antes que eso suceda Aemond lo reta.

Lord Borros grita que no en su casa, así que el joven es enviado devuelta con su dragón para que regrese con la reina.

Durante su regreso a Rocadragón, Lucerys sobre su dragón Arrax es intervenido por Aemond y su dragón Vhagar. Como se sabe, Vhagar era cinco veces más grande que Arrax así que cuando empieza la pelea sobre la Bahía de los Naufragios, el gran dragón termina destrozando de un bocado a Lucerys y Arrax.

La noticia llega hasta la reina quien al enterarse no emite ni una palabra sobre lo ocurrido, pero su mirada demuestra todo: venganza.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram