House of the Dragon dará a sus fans una gran sorpresa en su segundo episodio

Acaban de anunciar una gran noticia para los fans que están esperando el siguiente episodio que van a estrenar de House of the Dragon en HBO Max. Revelan que van a agregar una sorpresa a la famosa serie precuela de Game of Thrones.

¿De qué se trata? Resulta que a partir del segundo episodio por fin podrían mostrar su propia secuencia de apertura. Es decir, que por fin mostrarán su intro y su música original. Esto podría significar que continuarán con la tradición que inició con GOT, pues también mostraron el famoso intro a partir del segundo episodio.

La fuente que reveló está noticia como una gran influencia fue Vulture, además se espera que el encargado de desarrollar la música de este intro es Ramin Djawadi, quien también es el que realizó la banda sonora de GOT.

¿Por qué no presentaron el intro desde el primer episodio?

Así era el intro de Game of Thrones.

Los creadores de Game of Thrones, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, comentaron que no pusieron el popular intro que mostraba todo Westeros desde el primer episodio para que el público quedará atrapada a la historia con mayor rapidez.

Podría ser que fue el mismo motivo por el que continúan con está tradición ya que House of the Dragon se relaciona directamente con GOT. Además, aunque no hubo intro, el primer episodio fue todo un éxito en HBO.

Lo que se podría ver en el intro de la nueva serie de la casa Targaryen serían escenas que ya aparecieron en el primer episodio. Estas podrían ser el momento en que Rhaenyra es nombrada como la sucesora del trono por el Rey Viserys, al igual que el momento en que la princesa aparece volando con su dragón en Desembarco del Rey.

¿Quiénes son los creadores de House of the Dragon?

George R.R. Martin es cocreador de House of the Dragon.

Revelaron que la serie House of the Dragon de HBO y HBO Max ha sido creada bajo la mirada de George R.R. Martin quien escribió las novelas de Game of Thrones y el libro del que se están basando para la precuela. Él es cocreador y productor ejecutivo.

