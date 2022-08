House of the Dragon: árbol genealógico de los Targaryen explicado

House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones de HBO, finalmente ha llegado la plataforma.

House Targaryen está en el centro de esta adaptación del trabajo de George R.R. Martin.

La serie de 10 episodios se desarrolla alrededor de 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, cuando los Targaryen unieron los Siete Reinos de Westeros bajo un solo gobierno.

Entonces, para aquellos que se preguntan quién llevaba el nombre Targaryan antes de Daenerys, presentamos a la familia más desordenada de Poniente...

En A Song of Ice and Fire, la serie de libros en la que se basa Thrones, el autor George R.R. Martin explica que, de manera similar a Before Christ y Anno Domini de la vida real, las fechas en Westeros se describen como "Antes de la conquista" (AC) o " Después de la Conquista” (DC).

La conquista en cuestión ocurrió cuando Aegon, el ancestro de Daenerys, conquistó todo Westeros con sus dragones, uniendo los siete reinos bajo un solo gobernante.

Se ha insinuado que Ty Tennant, hijo de la estrella de Doctor Who, David Tennant, puede interpretar a Aegon en House of the Dragon, lo que significa que podría haber algunos flashbacks en episodios por venir.

Aegon I Targaryen murió en el 37 DC, y fue sucedido por su hijo mayor, Aenys I Targaryen.

Los Targaryen se mantuvieron por encima de las leyes de los hombres y, por lo tanto, practicaron el matrimonio incestuoso y la poligamia.

Al estilo Game of Thrones, Aenys casó a su hija mayor, Rhaena, con su hijo mayor y heredero, el príncipe Aegon. Esta unión causó un gran revuelo y Aenys huyó a Rocadragón antes de morir en el 42 DC.

El sexto hijo de Aenys, Maegor, regresó del exilio y mató a Aegon y a su dragón Quicksilver para recuperar el Trono de Hierro.

Tras su misteriosa muerte en el 48 DC, Maegor fue sucedido por el único heredero que le quedaba a Aenys, Jaehaerys.

House of the Dragon comienza con el gobierno de Viserys I Targaryen

Jaehaerys gobernó sabiamente durante 55 años hasta que su nieto, Viserys I Targaryen lo sucedió en el año 103 DC: aquí es donde se da pie a los eventos de House of the Dragon.

Viserys, interpretado por Paddy Considine, eligió a su hija de su primer matrimonio con Lady Aemma Arryn, la princesa Rhaenyra (Emma D'Arcy) para sucederlo, en lugar de Daemon (Matt Smith), su hermano menor y legítimo heredero al trono.

Spoiler alert: después de la muerte de sus respectivos cónyuges, Rhaenyra y Daemon se casaron en 120 AC y tuvieron tres hijos más, Aegon el Joven, Viserys y Visenya, quien nació muerto.

Cuando Viserys murió en 129 AC, su viuda y segunda esposa, la reina viuda Alicent Hightower desafió la última voluntad de Viserys y coronó a su hijo Aegon II mientras Rhaenyra residía en Rocadragón.

Rhaenyra declaró la guerra por la sucesión, dividiendo el reino y matando a miles de hombres y varios dragones.

Después de matar a Rhaenyra con su dragón, Aegon II prometió a su hija y única hija, Jaehaera, con el hijo mayor superviviente de Rhaenyra, Aegon el Joven, y los nombró herederos.

Entre dos series

En 131 AC, Aegon II fue envenenado por sus propios consejeros y Aegon el Joven, de 11 años, ascendió al trono como Aegon III Targaryen.

Aegon III murió en 157 AC de tisis y fue sucedido por su hijo mayor, Daeron I Targaryen, nacido de su segunda esposa, la reina Daenaera Velaryon.

En 160 AC, Daeron fue asesinado sin heredero y lo sucedió su hermano menor, Baelor I Targaryen.

Baelor se suicidó dejando de comer y fue sucedido en 171 AC por su tío, el príncipe Viserys, hermano de Aegon III.

Viserys II fue sucedido por su hijo mayor, Aegon IV, de quien se rumoreaba que estuvo involucrado en la muerte de su padre.

Aegon fue sucedido por su hijo Daeron II después de legitimar a muchos hijos bastardos, incluido Daemon Blackfyre, quien se rebeló contra el rey y fue asesinado.

Daeron II fue sucedido por su segundo hijo, Aerys I Targaryen, en 209 AC.

El hermano menor de Aerys I, Maekar, fue nombrado heredero y lo sucedió en 221 AC reinando durante 12 años. El hijo menor de Maekar I, Aegon V, fue coronado más tarde como "El improbable", ya que había sido el cuarto hijo de un cuarto hijo.

Comienzan los eventos de Game of Thrones

El segundo hijo de Aegon V, Jaehaerys II Targaryen, ascendió al trono en 259 AC, pero murió después de solo tres años de gobierno y fue sucedido por su único hijo, Aerys II Targaryen, también conocido como... "El Rey Loco".

Tal vez te interese.- ¿House Of The Dragon rompió con la historia de Game Of Thrones?

Aquí empieza la premisa de Game of Thrones

El reinado de Aerys resultaría ser el que puso fin a la dinastía Targaryen. Aerys nombró a su amigo Tywin Lannister (interpretado por Charles Dance), como su Mano del Rey.

Cada vez más celoso, Aerys nombró al heredero de Tywin, Ser Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), para su Guardia Real en 281 AC, dejando a Tywin con su hijo Tyrion (Peter Dinklage), a quien el mismo Tywin desprecia por ser enano, como heredero.

Mientras tanto, el heredero de Aerys, el príncipe Rhaegar Targaryen, el hermano mayor de Viserys y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), se casó en secreto con Lyanna Stark, la prometida de su primo Lord Robert Baratheon (interpretado por Mark Addy), y engendró a Jon Snow (Kit Harington). Esta revelación sale a la luz en la temporada final de Game of Thrones cuando se revela que Jon Snow es el sobrino de Daenerys, lo que resulta, por medida baja, incómodo.

Luego, Robert proclamó su intención de reclamar el Trono de Hierro debido al hecho de que su abuela era la princesa Rhaelle Targaryen, la hija menor del rey Aegon V Targaryen.

Robert mató a Rhaegar y Jaime Lannister, ganándose su apodo de "Kingslayer" y mató a Aerys en la sala del trono de King's Landing.

Después de su victoria y la muerte de Lyanna, Robert se casó con Cersei Lannister (Lena Headey) para asegurar una alianza con la Casa Lannister.

Mientras tanto, los herederos restantes de Aerys, Viserys y Daenerys, huyeron a Essos, donde intentaron reclutar seguidores y recuperar el Trono de Hierro.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.