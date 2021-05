House of the Dragon: Revelan primeras imágenes del spin-off de Game of Thrones

La cadena HBO lanzó las primeras imágenes de House of the Dragon el miércoles a raíz de su celebración de un mes del décimo aniversario de Game of Thrones. El anuncio llegó con una ventana de lanzamiento de 2022.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, House of the Dragon es una serie ambientada alrededor de 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. El spin-off adapta Fire and Blood de George RR Martin, que narra la historia de los Targaryen.

House of the Dragon cubrirá la guerra civil de los Targaryen

House of the Dragon cubrirá la guerra civil de los Targaryen.

La serie de HBO cubrirá el evento conocido como la Danza de los Dragones (la guerra civil de los Targaryen). Las fotos del set presentan una serie de figuras clave, incluida Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke y Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D'Arcy.

Las dos mujeres estaban en el centro del conflicto que estalló tras la muerte del rey Viserys I. El rey nombró a su hija mayor Rhaenyra como la siguiente en la línea para el trono, pero su segunda esposa Alicent presiona a la corte para coronar a su hijo Aegon II como el rey de Westeros.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, "La serpiente de Mar".

House of the Dragon está co-creado por el propio George RR Martin y Ryan Condal. Condal y el director de Game of Thrones, Sapochnik, actuarán como showrunners. House of the Dragon se estrenará en HBO y HBO Max en 2022. Aquí está el desglose completo de los personajes:

Emma D'Arcy como "Princesa Rhaenyra Targaryen": La primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo... pero ella no nació hombre.

Olivia Cooke como "Alicent Hightower" y Rhys Ifans como "Otto Hightower".

Matt Smith como "Príncipe Daemon Targaryen": El hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y un jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire.

Steve Toussaint como "Lord Corlys Velaryon" ("La Serpiente de Mar"): Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Como "La Serpiente de Mar", el aventurero náutico más famoso de la historia de Westeros, Lord Corlys ha construido una poderosa casa, que es incluso más rica que la de los Lannister.

Olivia Cooke como "Alicent Hightower": La hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Rhys Ifans como "Otto Hightower": La Mano del Rey, Ser Otto sirve con lealtad y fidelidad tanto a su rey como a su reino. Como lo ve la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

