House of the Dragon ¿Qué suceso histórico inspiró George R.R. Martin?

No te pierdas de conocer cuál fue el suceso histórico que George R.R. Martin usó para reinterpretar para crear su libro “Fuego y sangre”, que sirve como base para la serie de HBO Max, “House of the Dragon”.

Resulta que durante un panel de Comic-Con este verano, el autor George R.R. Martin, cuyos libros inspiraron la aclamada Game of Thrones, habló sobre su más reciente creación, Fuego y sangre.

Fue ese mismo libro que ha servido como base para House of the Dragon, la nueva serie de HBO Max que comenzó a transmitirse el pasado 21 de agosto.

Imágenes inspiradas en la historia

Se ha destacado que al igual que Game of Thrones, que se basó libremente en la Guerra de las Rosas, Martin dijo que la nueva serie también se deriva de la historia medieval real:

“Me inspiro en la historia, y luego tomó elementos de la historia para interpretarlos”, dijo. “House of the Dragon'' se basa en un período anterior de la historia llamado la Anarquía”.

Imágenes inspiradas en la historia

De hecho, este suceso fue más que una inspiración suelta para la serie: varios de los personajes principales se basan directamente en las figuras clave de ese período plagado de conflictos.

Hay que destacar que la Anarquía fue una guerra civil inglesa de sucesión. Duró de 1138 a 1153, pero tiene sus raíces en una tragedia que tuvo lugar casi dos décadas antes.

¿Qué sucede en este suceso histórico?

Imágenes inspiradas en la historia

En 1120, el rey Enrique I perdió a su único hijo (legítimo) y heredero, William Adelin, en un naufragio en el Canal de la Mancha mientras William viajaba de Normandía a Inglaterra, ambos territorios bajo el control de Enrique en ese momento.

La esposa de Enrique había muerto unos años antes, por lo que su respuesta fue doble: 1) nombró a su hija adolescente, la emperatriz Matilde, su sucesora, la primera mujer en ser nombrada así, y 2) se casó con una mujer mucho más joven, tal vez con la esperanza de poder engendrar otro heredero varón.

Un hijo pequeño nunca apareció, por lo que Enrique I preparó a Matilda para que se hiciera cargo y repetidamente hizo que nobles y barones le juraran lealtad. Matilda se casó estratégicamente con un noble de un territorio fronterizo con Normandía y tuvo un hijo propio, Enrique II.

El rey Enrique murió en 1135. Matilde, ahora en sus treinta años, estaba lejos de la sede del poder en Londres y, ¡sorpresa! — no todos los nobles estaban tan comprometidos con su coronación como habían afirmado.

Imágenes inspiradas en la historia

Se resalta que su primo, Esteban de Blois, se hizo con el trono con la ayuda de su hermano. Y esto provocó una guerra civil. Matilda emprendió una lucha contra su primo Esteban y el sexismo de la Inglaterra medieval durante 19 largos años, durante un período descrito como La Anarquía.

Basando su campaña en Oxford, Matilda luchó, accedió e incluso hizo un elaborado escape durante sus perdurables esfuerzos por reclamar el trono inglés.

Es por eso que los espectadores que hayan visto los primeros episodios de House of the Dragon notarán las similitudes. El rey Enrique I es el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) y su hija Matilda es la princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock).

Las muertes de la esposa y el hijo de Enrique se combinaron en un solo evento: un parto condenado y sangriento del que ni la madre ni el hijo sobreviven. Al final del primer episodio, Viserys nombró a Rhaenyra su sucesora y obligó a su consejo a jurar lealtad.

Ante eso se puede decir que el equivalente al Esteban histórico es el Príncipe Daemon (Matt Smith) en la serie, aunque la relación es un poco diferente ya que el príncipe Daemon es el tío de Rhaenyra.

Cabe destacar que también parece que el personaje de Alicent Hightower (Olivia Cooke) está basado en la segunda esposa de Enrique, Adela de Lovaina. No se sabe si Matilda y Adela eran amigas en su juventud de la misma manera que Rhaenyra y Alicent lo son en la serie, pero en la vida real tenían aproximadamente la misma edad.

