House of the Dragon: ¿Qué personajes intercambiarán eventualmente?

House of the Dragon: ¿Qué personajes cambiarán eventualmente?

En "Game of Thrones" de HBO, el elenco de personajes adolescentes como Arya Stark o Daenerys Targaryen fueron interpretados por el mismo actor desde el piloto hasta el final.

Pero para "House of the Dragon", el cocreador Ryan Condal dijo que se tomó la decisión "desde el principio" de tener un grupo de dos actores que interpreten a cualquier personaje que comience en el programa como un niño.

"Es una presunción, pero creo que funciona, después de haberlo visto muchas veces", dijo Condal durante una entrevista.

"Las personas que son realmente niños en esto son las que se reformulan", dijo. "Y las personas que ya son adultas cuando las conocemos, las envejecemos a través del cabello y el maquillaje y, a veces, los actores cambian su voz".

¿Personajes de House of the Dragon cambiarán?

¿Personajes de House of the Dragon cambiarán?

En los dos primeros episodios de "La casa del dragón", conocimos a cuatro de estos personajes infantiles: Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower y las gemelas Laena y Laenor Velaryon. Alrededor de la mitad de la primera temporada, la historia avanzará 10 años y veremos a los mismos personajes interpretados por un conjunto completamente nuevo de actores.

A continuación se muestra una lista de los personajes y actores que conocemos actualmente que cambiarán a versiones para adultos más adelante en el programa:

Rhaenyra es interpretada por Milly Alcock cuando tiene 14 años y por Emma D'Arcy a finales de sus 20.

Alicent es interpretada por Emily Carey cuando tiene 14 años y por Olivia Cooke a los 20.

Laena es interpretada por Nova Fouellis-Mose cuando tiene 12 años y por Nanna Blondell a los 20.

Laenor es interpretada por Theo Tate cuando tiene 12 años y por John Macmillan a los 20.

El efecto de este enfoque fue bastante claro en el nuevo episodio del domingo por la noche. El rey Viserys (interpretado por Paddy Considine, de 48 años) tiene que elegir una nueva esposa y sopesa la elección entre Laena y Alicent.

Cuando habla con la joven Laena, Viserys parece visiblemente incómoda con lo infantil que es. La niña incluso le dice al Rey que su madre dijo que podría esperar para tener relaciones sexuales hasta los 14 años (y presumiblemente comenzó la pubertad y es capaz de quedar embarazada).

Al final, Viserys elige a Alicent como su nueva esposa. Pero Alicent es solo una niña un poco mayor, solo 14 años para ser exactos, dos años mayor que Laena.

Alicent es educada y mejor en conversaciones fáciles y halagos con el Rey, pero también está claramente incómoda con la solicitud de su padre de pasar tanto tiempo a solas con el padre de su mejor amiga. Ella está constantemente hurgando en sus uñas y cortando la carne alrededor de ellas cuando está a solas con él.

Alicent también parece particularmente perturbada cuando se le pide que mantenga sus pequeñas reuniones en secreto de Rhaenyra, la hija de Viserys y la mejor amiga de Alicent.

Cuando el Rey Viserys le dice a su Consejo Privado y a Rhaenyra que planea casarse con Alicent, ambas niñas tienen lágrimas en los ojos.

Aunque el matrimonio a una edad tan temprana y con una diferencia de edad significativa es una práctica común en la sociedad ficticia de Westerosi inventada por el autor George R.R. Martin, "House of the Dragon" se centra en los efectos dañinos que esta práctica tiene en las jóvenes que son depredados por su supuesta capacidad de dar a luz a tantos niños como sea posible (y tan pronto como sea posible).

Tal vez te interese.- ¿House Of The Dragon rompió con la historia de Game Of Thrones?

A pesar de que Viserys llamó a su hija de 14 años "una mujer adulta" en el episodio, Condal y el equipo diseñaron el episodio para dejar en claro que ni Rhaenyra ni Alicent se sienten preparadas para la carga adulta del matrimonio, el parto o el gobierno porque ellos mismos siguen siendo niños. Las madres de ambos están muertas y sus respectivos padres no los apoyan y aman realmente como deberían.

Entonces, ¿qué cambio en la dinámica traerá este nuevo matrimonio a la Casa Targaryen? Los fanáticos tendrán que esperar y ver. Los nuevos episodios de "House of the Dragon" se estrenan los domingos en HBO a las 9 p.m. ET.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.