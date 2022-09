House of the Dragon: ¿Qué enfermedad provocará la muerte del Rey Viserys?

La seguridad del reino no solo está en riesgo por las acciones del hermano del rey, Daemon Targaryen, y la actual heredera del trono Rhaenyra Targaryen. También lo está por la salud del Rey Viserys que cómo se ha visto desde el 3 y 4 episodios sufre de una misteriosa enfermedad.

Asimismo, cómo se ha visto en el penúltimo y último episodio de House of the Dragon, el Rey Viserys está enfrentando problemas de salud y cada vez se ve que los síntomas incrementan.

Hasta el momento, ni en los libros ni en la serie se ha mencionado realmente qué enfermedad es la que tiene el rey. Sin embargo, muchos han sacado sus propias conclusiones y en La Verdad Noticias te contaremos cuáles son.

Estas son las teorías de la enfermedad del Rey Viserys

Así comenzó la enfermedad del Rey Viserys.

Algunos fanáticos de House of the Dragon están haciendo sus propias conjeturas sobre la enfermedad que está consumiendo al Rey Viserys. Algunos apoyan la idea de que en realidad es una metáfora de que las preocupaciones por cuál de sus descendientes ocupará el trono podrían ser lo que consuman su salud emocional y física.

Sin embargo, otros creen que podría tratarse de “viruela de dragón”. El único detalle, es que se describe a esta enfermedad como una de las más contagiosas y hasta ahora nadie más la padece.

Por lo que la teoría que podría ser más acertada es que se trata de "fascitis necrosante" que es consecuencia del corte qué se hizo en el trono de hierro en el primer episodio. La infección está atacando el resto del cuerpo, lo que ocasiona las costras en la piel.

¿En qué libro está basada la serie House of the Dragon?

Este es el libro de "House of the Dragon".

La famosa House of the Dragon también está basada en un libro del escritor George RR Martin, se trata de “Fuego y Sangre”. Mientras que Game of Thrones se basó en la serie de libros titulada: “Fuego y Hielo”

