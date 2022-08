House of the Dragon: Momentos claves del primer capítulo

Te damos los detalles del primer capítulo de House of the Dragon.

Después de una larga espera, el primer episodio de la serie “House of the Dragon” por fin llegó a las pantallas de HBO y todos los fanáticos de exitosa serie de "Game of Thrones" están encantados, por lo que si te lo perdiste, te damos todos los detalles más importantes del primer capítulo.

Aunque “House of The Dragon” no es una continuación directa de “Game of Thrones”, ambas historias están ligadas, por lo que esta serie ha generado gran expectativa.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que desde el primer capítulo, historia de "House od the Dragon" te atrapará y te dejará con ganas de saber más.

¿De qué trata el capítulo 1 de ‘House of the Dragon’?

Se estreno el primer capitulo de House of the Dragon.

El primer capítulo de la serie "House of the Dragon" está ambientado 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y muestra a Westeros dominado por los dragones de la Casa Targaryen.

En una especie de flashback, vemos cómo el Rey de los Siete Reinos, Jaehaerys Targaryen debe decidir al sucesor al trono, sin embargo ante la falta de descendientes se ve en la necesidad de elegir entre Viserys Targaryen y su prima Rhaenys Targaryen, siendo la primera la elegida.

Dando fin al flashback, regresa a King’s Landing, capital de los Siete Reinos y donde Viserys ha reinado durante 10 años, sin embargo también espera el nacimiento de un segundo hijo, ya que necesitan un varón para ocupar el Trono de Hierro, por lo que la heredera directa es una mujer.

Uno de los detalles más esperados de está serie era ver más a las míticas críticas, sin embargo estas solo aparecen al principio y final.

¿Cuándo ver el capítulo 2 de House of the Dragon?

¿Cuándo se estrena el segundo capítulo de House of the Dragon?

El próximo episodio de la serie House of the Dragon será transmitido el próximo 28 de agosto, a través de la plataforma HBO, al punto de las 9:00 pm.

Según ha dejado ver el primer episodio, esta serie mostrará una lucha intensa, por el quién logre ocupar el gran asiento de poder.

Si eres fanático de “Game of Thrones” no puedes perderte “House of the Dragon” la cual promete adentarte a una intensa historia.

