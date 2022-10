House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

El último episodio de la primera temporada de House of the Dragon nos dejó a todos totalmente impactados y seguros de que Rhaenys (Eve Best) buscará venganza.

¿Aún no lo vez por HBO Max?, ok, entonces no te contaremos más para no darte spoiler.

¿Ya la viste?, seguro mueresal igual que nosotros por saber cuándo se estrenará la segunda temporada de House of The Dragon.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Hasta ahora, se sabe que el rodaje de la serie empezará en marzo del año 2023 y se estima que durará hasta el mes de junio.

Tomando en cuenta la fecha en la que empezará la producción, los fanáticos de la serie especulan que el estreno de la segunda temporada sería a mediados del año 2024 si es que la post-producción se lleve a cabo de manera rápida.

La segunda temporada estará enfocada en la lucha por el Trono de Hierro entre los Negros, facción dirigida por Rhaenyra Targaryen; y los Verdes, grupo liderado por Alicent Hightower y su hijo, el rey Aegon II Targaryen.

El reparto estará conformado nuevamente por Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Fabien Frankel como Ser Criston Cole y Rhys Ifans como Otto Hightower.