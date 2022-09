House of the Dragon: Así se diferencian las reinas Rhaenyra y Daenerys Targaryen

Desde la opinión de la actriz que interpreta a una joven Rhaenyra Targaryen de House of the Dragon, Milly Alcock, comentó que diferencias tiene su personaje con Daenerys Targaryen, la reina de los dragones en “Game of Thrones” que fue actuado por Emilia Clarke.

Ella habló de este tema recientemente en la publicación “The Official Game of Thrones Podcast”. La primera diferencia que mencionó es que en los inicios, Rhaenyra tuvo una infancia más “feliz” pues tuvo más familiares para cuidarla.

“Creo que Rhaenyra, a diferencia de Daenerys, tiene cierto carácter juguetón que fue muy divertido de explorar” comenta Milly.

Daenerys no tiene esas características en sus inicios

Rhaenyra Y Daenerys de jóvenes.

En cambio, cómo se vio en "Game of Thrones", Daenerys nació casi en la extinción de los Targaryen. Por lo que vivió su infancia huyendo de asesinos y al final fue vendida para casarse contra su voluntad.

Asimismo, Rhaenyra pudo montar a su primer dragón desde los 7 años y sabía todo sobre dominar a los dragones. A diferencia de Dany que ni sabía cómo lograr que los huevos eclosionen y tardó mucho en aprender a montar a sus dragones.

Sin embargo, algo que sí tienen en común, es que pronto ambas se dan cuenta que para ser reinas deberán enfrentarse a una política corrompida y dominada por hombres que están en su contra y harán todo lo posible por destruirlas.

Te puede interesar: House of the Dragon y los datos que debes conocer para comprender la serie

¿Cuántos dragones aparecen en House of the Dragón?

Habrán muchos dragones en House of the Dragon.

Asimismo, una de las diferencias entre la famosa serie House of the Dragon y "Game of Thrones" es la cantidad de dragones que aparecerán. Es algo obvio que serán más en la nueva serie ya está enfocada en la época en la que los Targaryen, la casa del dragón, aún era próspera y dominaba a varios dragones.

George R.R. Martin ha revelado que aparecerán un total de 17 dragones y espera que el público pueda reconocerlos ya que cada uno es único. Los que faltan saldrán aparecer en la segunda temporada de House of the Dragon.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: