House of Hammer, la serie que cuenta los fetiches de Armie Hammer, estrena tráiler

El documental sobre la polémica familia del actor estará disponible exclusivamente en Discovery+.

Discovery+ acaba de compartir en redes sociales el primer tráiler de ‘House of Hammer’, el documental que abordará los polémicos fetiches, el canibalimso y las acusaciones de abuso sexual que rodean al actor Armie Hammer, así como la historia criminal de su familia.

En menos de 4 minutos, el tráiler presenta testimonios de las supuestas víctimas, quienes aseguran haber recibido mensajes del actor, quien les ofrece una lujosa vida a cambio de cumplir polémicos fetiches y les revela su gusto canibal. El proyecto también cuenta con la participación de Casey Hammer, tía del actor, quien revelará oscuros secretos de la familia.

Cabe destacar que ‘House of Hammer’ se estrenará de manera exclusiva el próximo viernes 2 de septiembre a través de la plataforma de Discovery+. Aún se desconoce si el documental estará disponible pronto en Latinoamérica, pero lo que sí sabe es que las declaraciones de las presuntas víctimas ocuparán las principales noticias de la farándula internacional.

Armie Hammer, acabado por acusaciones de abuso y canibalismo

Se ha revelado que el actor está trabajando en un hotel en las Islas Caimán.

Fue a principios del 2021 cuando Armie Hammer fue acusado de cometer canibalismo y tener extraños fetiches sexuales. A esta polémica se le sumaron acusaciones de abuso sexual, mismas que lo obligaron a retirarse del mundo de la actuación debido a que su carrera artística había quedado severamente dañada.

Meses atrás, el actor ha sido captado trabajando en un hotel de las Islas Caimán. Rumores que rondan en redes sociales aseguran que él se encuentra en la ruina debido a que no tiene trabajo a causa de esta polémica y ha tenido que buscar la manera de mantener a su familia.

Te puede interesar: Armie Hammer rompe el silencio después de ser acusado de ser CANÍBAL

¿Cuántos años tiene Armie Hammer?

El actor gozó de gran fama a nivel mundial, misma que acabó tras acusaciones de abuso sexual y canibalismo.

Armie Hammer nació el 28 de agosto de 1986, por lo que ahora tiene 35 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor estadounidense es recordado por actuar en proyectos como ‘The Social Network’, ‘El Llanero Solitario’ y ‘Call Me by Your Name’, entre otros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales