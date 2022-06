“House of Gucci” y “Kajillionaire” se estrenan en Amazon Prime Video

“La Casa Gucci” y “Kajillionaire” se estrenan en Amazon Prime Video

El día de hoy Amazon Prime Video está de manteles largos por dos estrenos que se perfilan a ser de los favoritos del público. La plataforma de streaming incluye a "House of Gucci" y también a "Kajillionaire".

Julio también tendrá varios estrenos que seguramente harán que no te despegues de tu televisor. Pero sigue pendiente de La Verdad Noticias para enterarte de lo nuevo en la aplicación.

Recuerda que la página de Amazon Prime Video suele tener estreno tras estreno y que además de su servicio de streaming, también puedes comprar cosas con el envío gratis

¿De qué se trata "Kajillionaire"?

Los estafadores Theresa (Debra Winger) y Robert (Richard Jenkins) han pasado 26 años entrenando a su única hija, Old Dolio (Evan Rachel Wood), para estafar, estafar y robar en cada oportunidad. Durante un atraco desesperado y apresurado, encantan a una extraña (Gina Rodríguez) para que se una a su próxima estafa, solo para que todo su mundo se ponga patas arriba.

¿De qué se trata House of Gucci?

House of Gucci es un recuento cinematográfico de una historia de moda criminal real: el asesinato del director de Gucci, Maurizio Gucci, nieto del fundador de la marca, Guccio Gucci, la trama logró gran impacto, incluso muchos pensaban que no era cierta su historia.

Los eventos de la película, dirigida por Ridley Scott, se basan en el libro de Sara Gay Forden de 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Cuenta la historia del despreciable asesinato de Gucci, que fue ordenado por su ex esposa, Patrizia Reggiani.

Según Deadline, la película biográfica se extenderá durante tres décadas para seguir la historia de Maurizio y Patrizia, desde su matrimonio hasta el divorcio, Maurizio hereda la marca después de la muerte de su padre y el asesinato de Maurizio en 1995, cuando fue asesinado a tiros en el pasos de su oficina de Milán.

Todo conduce al juicio de Patrizia (también conocida como la "Viuda Negra"), donde fue sentenciada a 29 años de prisión por ordenar el asesinato de su exmarido.

En el tráiler, podemos echar un vistazo a la fabulosamente malvada Patrizia y su nada menos que acento icónico.

