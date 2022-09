House of Dragon: HBO corrige error viral en el episodio 3 tras presión de los fans

House of the Dragon es una de las producciones más éxitosas de la actualidad, pues la base de fans de Game Of Thrones parece seguir apoyándola y dando buenas críticas a sus episodios.

Sin embargo la nueva proudcción de HBO se encuentra en una encrucijada debido a un error de edición que puso muy molestos a los fans de la franquicia de George R.R. Martin, por lo que se han dispuesto a arreglarlo.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la serie rompió el record de ser la más vista durante su estreno, motivo por el que fue renovada para una segunda temporada.

HBO repara el error en el episodio 3

Este es el error que provocó la ira de los fans

Después de la emisión del tercer episodio de House Of The Dragon, los fans corrieron a las redes sociales tras notar con asombro los dos dedos de la mano que había perdido el Rey Viserys I, pues aparecieron de golpe en su lugar en escenas posteriores del capítulo, lo que hizo que criticaran severamente el capítulo.

Sin embargo el detalle no pasó desapercibido pues en el capítulo se muestra que el rey se enferma de una severa infección en torno a los dedos, motivo por el que sus médicos deciden amputárselos.

Una amputación de ese tamaño no pasó disimulada para los fans de House Of Dragon, o de ninguna otra saga por lo que los reclamos a HBO no se hicieron esperar, y la cadena escuchó a los fans pues enseguida puso a trabajar a sus técnicos para que arreglen esa invongruencia lo más pronto posible.

Es por eso que HBO ha decidido retirar el episodio 3, que ahora mismo no se encuentra disponible en el servicio de streaming. La cadena informó que la han retirado para solucionar el error para siempre con la esperanza de que esto calme a los fanáticos.

Cuando esté solucionado, que se espera que se en los próximos días, HBO volverá a activar el tercer episodio de House Of dragon para que pueda ser visto por quienes se lo perdieron, o por quienes quieren repetir el episodio.

¿Dónde y cuando ver House Of The Dragon Episodio 4?

Esta semana se estrenará el capítulo 4 de la serie titulado King Of the Narrow Sea (El rey del mar angosto) y según se ha revelado en el avance habrá una gran incertidumbre en el Rey Viserys I quien aún tiene que definir a su heredero entre la princesa Rhaenyra y el principe Aegon, hijo de su renciente enlace con Alicent Hightower.

Además de que se espera el regreso de Daemon tras su victoria en los Peldaños de Piedra, después de que Laenor le salvara la vida, el principe anuncia a su hermano que ha sido nombrado el Rey del mar angosto e ingresa con una corona, lo que causa la mirada molesta de Viserys.

Este episodio estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max en punto de las 8 pm de este

domingo.

