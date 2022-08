¿House Of The Dragon rompió con la historia de Game Of Thrones?

Teniendo en cuenta la respuesta absolutamente abismal de los fanáticos que recibió la temporada final de "Game of Thrones", no es sorprendente que muchos espectadores se mostraron escépticos sobre el último programa de la serie de George R.R. Martin, The House Of The Dragon.

De hecho, la serie ya estaba lidiando con algunas feas reacciones violentas antes de su estreno, ya que la selección de Lord Corlys Velaryon (un personaje blanco en los libros, interpretado por el actor británico Steve Toussaint dentro de la serie) recibió una gran cantidad de mensajes racistas a través de las redes sociales.

Además de esta odiosa reacción violenta, muchos otros fanáticos afirmaron que se negaron a ver el programa solo por principio, citando la conclusión insatisfactoria de "Game of Thrones" y la forma en que la serie pareció cambiar drásticamente una vez que los showrunners se quedaron sin material de la serie. Afortunadamente, una gran diferencia entre los dos programas es que "House of the Dragon" se basa en una historia completa, que se relata a lo largo de "Fire & Blood" de Martin.

Como tal, uno podría suponer que "House of the Dragon" tendrá mucho más facilidad para apegarse al canon de "A Song of Ice and Fire", lo que debería apaciguar a algunos de los escépticos más vocales de la serie. Desafortunadamente para algunos, parece que el programa ya se separó del canon de la serie de libros en su primer episodio.

¿House of the Dragon es diferente a Game of Thrones?

House of the dragon

En el episodio 1 de "House of the Dragon", hay una escena particular en la que una joven Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) y Alicent Hightower (Emily Carey) leen juntas un libro en lo profundo del Bosque de Dioses de Red Keep.

Detrás de ellos hay un arciano blanco con una cara tallada, que tradicionalmente es adorado por los seguidores de los antiguos dioses, como los Stark de Winterfell. La inclusión de este arciano en particular no solo rompe el canon de la serie de libros, sino también el de "Game of Thrones" en sí mismo: en ambos proyectos, el bosque de dioses de King's Landing/Red Keep no tiene un arciano y en su lugar utiliza un viejo roble envuelto en enredaderas de bayas ahumadas.

En los libros, vemos a este peculiar sustituto del roble durante la estancia de Eddard Stark en Desembarco del Rey, cuando él y sus hijas rezan al árbol y dan gracias por la milagrosa supervivencia de Bran Stark ("Juego de Tronos", Capítulo 25, Eddard V) .

También vemos Godswood de Red Keep en el episodio "Two Swords" de la cuarta temporada de "Game of Thrones", cuando Sansa Stark (Sophie Turner) lo visita y conspira con Ser Dontos Hollard (Tony Way). En ambas apariciones, no se menciona ni se ve el enorme arciano que vemos en "House of the Dragon", lo que hace que su inclusión en la serie de precuelas sea una extraña ruptura con el canon establecido tanto del predecesor del programa como de los libros mismos.

Aunque algunos fanáticos podrían atribuir esto al simple hecho de que "House of the Dragon" tiene lugar cientos de años antes de "Game of Thrones", la otra gran bandera roja para la inclusión del arciano es que ya sabemos lo que sucedió con la mayoría de los otros arcianos en el sur de Westeros, y es poco probable que este árbol en particular se salvó.

TE PUEDE INTERESAR: House of the Dragon y los datos que debes conocer para comprender la serie

No se alinea con la línea de tiempo de Game Of Throne

Game of Thrones



Aunque ni los libros ni el programa han abordado específicamente por qué Red Keep no tiene un árbol de arciano, hasta este punto, se dio a entender que el arciano de Desembarco del Rey (si es que alguna vez tuvo uno en primer lugar) fue destruido por el Andals cuando llegaron por primera vez a Westeros.

"El mundo de hielo y fuego" de George R.R. Martin explica que cuando los vándalos invadieron Westeros por primera vez, quemaron la mayoría de los bosques de dioses de los pueblos indígenas para dejar espacio a la Fe de los Siete.

La destrucción de estos Godswoods estuvo más concentrada en el sur que en el norte, aunque el texto también aclara que a muchos de los castillos más importantes del sur se les permitió mantener sus godswoods como un gesto de buena fe.

Aunque algunos podrían pensar que esto significa que el arciano de Red Keep se salvó y podría haber existido durante la época de "House of the Dragon", es importante recordar que Kings Landing en su conjunto ni siquiera se construyó hasta la invasión de Aegon. el Conquistador, varios miles de años después de que los Ándalos destruyeran la mayoría de los bosques de dioses del sur.

Entonces, ¿por qué los ándalos perdonarían este árbol específico, en un bosque de dioses para un castillo que aún no se había construido? La inclusión de este arciano en "House of the Dragon" modifica la historia que creíamos conocer sobre Desembarco del Rey y establece que, en un momento dado, había un arciano que crecía en las profundidades de la Fortaleza Roja.

Dicho esto, será interesante ver qué pasa con este árbol a medida que avanza la serie, ya que su ausencia en "Game of Thrones" significa que en algún momento, probablemente descubriremos exactamente por qué desapareció.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: