House Of The Dragon: los detalles que seguramente te perdiste

House Of The Dragon: pequeños detalles que seguramente te perdiste

Después de una última temporada que llegó a su conclusión con el rabo entre las piernas, el universo expandido de "Game of Thrones" de HBO ruge de regreso con "House of the Dragon".

La serie de precuelas, que tiene lugar aproximadamente 175 años antes de los eventos de su predecesora, es una adaptación en su mayoría fiel del libro de George R. R. Martin de 2018 "Fire & Blood", que comienza aproximadamente a la mitad de su amplia narrativa. Ese volumen pretende ser la primera mitad de la historia completa de los Targaryen de Martin.

"Fire & Blood" está escrita al estilo de la no ficción informada por dos testigos muy diferentes de la dinastía Targaryen. Debido a su voz en tercera persona desapasionada, rápida y no demasiado descriptiva y su enfoque en una familia, el texto se traduce bien a la pantalla chica.

Como tal, la serie está repleta de momentos significativos, líneas de diálogo palabra por palabra y detalles dramáticos que deleitarán a los lectores de libros. Pero los fanáticos de "Juego de tronos" que no se han aventurado en el material complementario de Martin aún encontrarán muchas conexiones con el mundo de Daenerys Targaryen y Jon Snow.

Y es lo suficientemente propulsor y sencillo como para ser accesible incluso para aquellos espectadores que podrían estar sintonizando para ver un programa ambientado en Westeros por primera vez.

"House of the Dragon" sin duda se puede disfrutar por su diseño lujoso, la intriga del palacio y la promesa de batallas de dragones de gran presupuesto, pero la tradición de Martin es tan densa y rica que un poco de contexto adicional hace que seguir la serie sea una experiencia más satisfactoria.

La reina que nunca existió

La princesa Rhaenyra, como narradora, explica que el rey convocó a 1000 señores a Harrenhal

"House of the Dragon" comienza con una escena crucial en la que un rey Jaehaerys enfermo convoca un Gran Consejo para determinar quién heredará el Trono de Hierro. Su propio heredero y un repuesto murieron durante su reinado y espera que la diplomacia evite la guerra civil.

La princesa Rhaenyra, como narradora, explica que el rey convocó a 1000 señores a Harrenhal para deliberar sobre los reclamos de 14 posibles sucesores, de los cuales solo dos fueron considerados seriamente.

Eran Rhaenys, hija única del hijo mayor del Rey, Aemon; y Viserys, el hijo mayor de su segundo hijo, Baelon, que sobrevivió a Aemon pero no a su padre. Aunque la primogenitura favorecía a Rhaenya, el Consejo eligió a Viserys. Rhaenyra insinúa que la misoginia fue la culpable.

Más tarde, Rhaenys es defendida como la "Reina que nunca existió". En la escritura de Martin, este era su apodo, y había un Gran Consejo de 101, pero Rhaenys nunca estuvo tan cerca de llevar la corona. En el libro, fue la muerte de su padre en el 92 y no la de Baelon en el 101 lo que casi la vio ascender. Aemon era Príncipe de Dragonstone (un título reservado para el heredero).

Cuando murió en la batalla, la familia, que había comenzado a llamarla "nuestra futura reina", asumió que Jaehaerys la nombraría Princesa de Rocadragón y la prepararía para gobernar, pero Jaehaerys la pasó por su segundo hijo. La muerte de Baelon requirió el Consejo.

En el material original, los señores deciden entre Rhaenys y el hijo de Corlys Velaryon, Laenor, y Viserys. Viserys se ve favorecido en parte porque tiene 24 años, mientras que Laenor solo tiene siete. La serie probablemente hizo el cambio para simplificar la historia y resaltar la dificultad con la que las mujeres llegaron al poder.

El Dragonpit está intacto

El Dragonpit está intacto

Parte del atractivo de "House of the Dragon" es la oportunidad de ver King's Landing en un momento de relativa paz y prosperidad. Red Keep es completamente nuevo y Dragonpit está en su apogeo, con diez especímenes adultos mantenidos dentro de sus paredes cavernosas.

Este es el mismo Dragonpit que vemos durante "Game of Thrones" en la ruina total cuando Daenerys, Jon y Tyrion revelan su cautivo en un intento de convencer a Cersei de unirse a su lucha contra los Caminantes Blancos.

Las ruinas de Dragonpit también son, simbólicamente, el lugar donde tiene lugar el final de la serie, durante el cual un consejo recién formado nombra a su próximo gobernante, poniendo el último clavo en el ataúd de la dominación de la familia dragonriding.

Sin embargo, el hecho de que sean ruinas en "Game of Thrones" significa que Dragonpit se deterioró mientras los Targaryen aún ocupaban el trono. Dependiendo de qué tan cerca esté "House of the Dragon" de los libros (y cuántas temporadas tenga), eventualmente podremos ver su desaparición en acción en vivo. Pero su existencia fue controvertida, incluso en la cima del poder de los Targaryen.

Su ubicación privilegiada en la cima de una colina estuvo ocupada una vez por el Septo del Recuerdo. Cuando una orden religiosa se alzó contra la corona, el rey Maegor usé el fuego de su dragón Balerion para quemar el Septo hasta los cimientos.

Comenzó la construcción de Dragonpit en su lugar, un proyecto que requirió los reinados de dos reyes, diez años y grandes fortunas para completarse. Además, algunos plantearon la hipótesis de que este gran establo para los dragones de la familia real en realidad atrofió su crecimiento y los llevó casi a la extinción.

Una guerra es objeto de burlas a través de la política de rutas comerciales

Una guerra es objeto de burlas a través de la política de rutas comerciales

Antes de todas las justas sangrientas y los nacimientos de niños aún más sangrientos, "House of the Dragon" les da a los espectadores la disposición del panorama político con lo que parece una tediosa reunión de un pequeño consejo... del tipo que podría haber sido un correo electrónico si la serie se llevara a cabo. lugar en el mundo real moderno.

La mano del Rey, Otto Hightower, habla mal del Príncipe Daemon por gastar demasiado en sus Capas Doradas y no presentarse a trabajar. Viserys solo quiere organizar una fiesta para su próximo torneo, durante el cual espera anunciar el nacimiento de un hijo. Y Corlys Velaryon habla de rutas comerciales, lo que hace que todos los demás prácticamente pongan los ojos en blanco por aburrimiento.

Es posible que los espectadores hayan percibido la trama de la Federación de Comercio de las precuelas de "Star Wars".

Aunque parece una línea descartable en el Episodio 1, la preocupación de Corlys se convertirá en un asunto sangriento en el que se toma el poder y se forman alianzas. Da la casualidad de que Corlys es el hombre más rico de Westeros, incluso más rico que los Lannister en ese momento, y el maestro marinero llegó a serlo aventurándose en sus barcos y regresando con bienes valiosos.

Tiene un interés personal en esas vías fluviales y menciona la "Triarquía" en el consejo, que se refiere a una alianza entre las ciudades libres de Lys, Myr y Tyrosh. Corlys se queja de que su almirante, Craghas Drahar, está librando a las islas Stepstone y al Mar Angosto de su molesto problema de piratas. Eso suena como algo bueno, pero los peajes opresivos de la Triarquía y el trato aún más opresivo de las mujeres plantearán un problema mayor que los piratas... uno que el programa abordará pronto.

El Trono de Hierro se renueva

El Trono de Hierro se renueva

De toda la iconografía que surgió de "Game of Thrones" (el sigilo de cada casa, el broche de la Mano del Rey, el símbolo giratorio de los Caminantes Blancos), ninguno fue tan irónico como el codiciado Trono de Hierro. Si bien la mayoría de los asientos de reyes y reinas en la historia y la literatura fantástica son grandiosos y lujosos, la sede del poder en los Siete Reinos tenía un aspecto amenazante, y ocuparlo fue un acto de valentía tanto en sentido figurado como literal.

Eso fue por diseño. El trono no estaba destinado a ser un lugar de comodidad propio de la realeza; fue un recordatorio para todos en el reino de que los Targaryen gobernaban absolutamente. Habían conquistado Westeros una vez. Si alguien desafiara su supremacía, podría volver a hacerlo, gracias a su creencia en su propio excepcionalismo y sus dragones. Pero a pesar de lo frío, duro y puntiagudo que era el Trono de Hierro en "Game of Thrones", no fue representado como lo imaginó George R. R. Martin.

Martin describió el trono como "feo", "asimétrico" y "enorme". En su tradición, estaba hecho de las espadas de 1000 enemigos vencidos por Aegon I y derretido por su dragón, Balerion. Por impresionante e intimidante que fuera el de "Game of Thrones", no era una "monstruosidad" que se extendía por toda la sala del trono como lo hace en "House of the Dragon".

Hay otro detalle más adelante en el episodio que también habla de la construcción del mundo de Martin. El rey Viserys tiene una herida gangrenosa en la espalda que atribuye al Trono, y cuando lo vemos sentado en él, se corta la mano con el reposabrazos. Hay una superstición en el mundo de que cualquier gobernante que derrama sangre en el Trono de Hierro está maldito.

Daemon le da a Rhaenyra un regalo caro

Daemon le da a Rhaenyra un regalo caro

Es posible que el público haya notado que cuando la princesa Rhaenyra se escapa para encontrarse con su tío, el príncipe Daemon, le pregunta si su padre sabía que había regresado a la corte.

Ella también parece imperturbable al verlo en el Trono de Hierro (¡Ser Harrold Westerling está horrorizado!), aunque continúa burlándose de él sobre su presunto lugar como heredero. Las circunstancias parecen haber convertido a Rhaenyra y Daemon en rivales, pero los espectadores pueden haber sentido una facilidad y cariño entre ellos. Ese afecto mutuo se hace más evidente con el regalo de Daemon a Rhaenyra: un collar hecho de acero valyrio.

El collar es significativo por dos razones. En "Fire & Blood", Daemon y Rhaenyra tienen una relación cercana, porque él a menudo le trae baratijas de sus escapadas. Cuando él le pregunta si sabe qué es, ella adivina correctamente que es acero valyrio, "como Dark Sister".

Cuando le pone la cadena alrededor del cuello, le dice que ahora ambos poseen una parte de su ascendencia. Más tarde, su amante Mysaria intenta reforzar su confianza recordándole que él maneja a Dark Sister y no puede ser reemplazado.

Estos dos comentarios son sutiles, pero los espectadores probablemente supusieron que Dark Sister es su espada. Lo que algunos quizás no sepan es que solo quedan dos espadas de este tipo en la familia Targaryen: Dark Sister y Blackfyre. Daemon tiene el primero mientras que su hermano real tiene el segundo.

El acero Valyrio es fuerte, ligero y se mantiene afilado como una navaja (y, junto con el vidriagón, es lo único que puede matar a un Caminante Blanco). También es extremadamente raro, lo que significa que esta pieza de joyería es un regalo generoso y cargado de símbolos.

Al igual que Arya, Rhaenyra conoce su historia en House Of The Dragon

Al igual que Arya, Rhaenyra conoce su historia

Rhaenyra claramente quiere liderar, pero parece más interesada en hacer su propia historia a lomos de su dragón que en estudiar la historia de aquellos que la precedieron. Su compañera, Alicent Hightower, le implora que le recite la historia de la princesa Nymeria para complacer al septón.

Al principio, Rhaenyra fanfarronea, pero cuando se le presiona, recita sin esfuerzo las viñetas. Nymeria, dice, huyó de sus perseguidores valyrios con 10.000 barcos a través del Mar Angosto, llegó a Dorne y destruyó su propia flota para "mostrar a su gente que habían terminado de huir". Se casó con Lord Mors Martell para unir a Dorne bajo una sola bandera por primera vez.

Nymeria, y tal vez su leyenda, puede sonar familiar para los fanáticos de "Game of Thrones". Arya Stark nombró a su lobo huargo Nymeria en honor a la Reina Guerrera. Si bien pocas mujeres heredaron tronos en el continente, Nymeria se encargó de que las líneas de sucesión fueran ciegas al género.

Después de su muerte, su hija gobernó. Que "House of the Dragon" haya elegido resaltar la historia de Nymeria no es casualidad. Su fuerza y ambición no solo reflejan las de Rhaenyra, su esposo también refleja a uno de los futuros pretendientes de Rhaenyra.

Durante el torneo del día del nombre, la princesa le pregunta a Ser Harrold sobre Ser Criston Cole, quien solo sabe que es de baja cuna pero hábil con una estrella de la mañana. Cuando Ser Criston gana y pide el favor de la princesa, se revela como Dornish, lo que es lo suficientemente sorprendente como para provocar una reacción de las jóvenes.

La brutalidad de los Capas Doradas viene directamente de los libros

La brutalidad de los Capas Doradas viene directamente de los libros

Desde la Boda Roja hasta la Batalla de los Bastardos y más allá, "Game of Thrones" se destacó por su inquebrantable representación de la violencia. "House of the Dragon" hace lo mismo con dos escenas brutales que suceden prácticamente espalda con espalda.

Antes de que el torneo se convierta en un corte de tobillos y un aplastamiento de rostros, los Capas Doradas del Príncipe Daemon intentan librar a Desembarco del Rey de su elemento criminal mediante el uso de la tortura extrajudicial y la muerte como medida disuasoria.

A Daemon se le otorgó el puesto de Comandante de la Guardia de la Ciudad a instancias de Otto Hightower como una forma de evitar que se entrometiera en asuntos reales más apremiantes. Aunque había fracasado en sus roles anteriores como maestro de la moneda y maestro de las leyes, es inesperadamente efectivo en su nuevo trabajo. Daemon profesionaliza a la Guardia de la Ciudad, los llama Capas Doradas y ahora dirige su propio ejército leal de 2000 hombres, para disgusto de Otto.

Daemon, que es el carismático antihéroe de "House of the Dragon", no sigue exactamente el debido proceso al "hacer cumplir las leyes de la corona". Se ve a sus hombres cortando manos y cosas peores.

Sin embargo, estos "espectáculos públicos de brutalidad desenfrenada" no solo fueron ideados por los creadores de programas en un intento de aumentar el factor de enfriador de agua de TV-MA: son los castigos precisos repartidos por Daemon y sus Gold Cloaks en "Fire & Blood". ." En el libro y, al parecer, en la serie, el tipo de justicia de Daemon lo hace popular en la forma en que un demagogo podría acumular seguidores gracias a sus afirmaciones de que está haciendo que la ciudad sea más segura.

Otto Hightower compara a Daemon con Maegor

Otto Hightower compara a Daemon con Maegor

Hablando de demagogos, cuando Otto Hightower saca a relucir el tema de la sucesión en el Consejo Privado tras la trágica muerte de la esposa del rey y su hijo de un día, advierte que el presunto pero no indiscutible heredero, el Príncipe Daemon, nunca debería sentarse en el Trono de Hierro.

Teme que pueda ser "un segundo Maegor... o algo peor". Solo en un episodio, está dolorosamente claro que la Mano del Rey y el Príncipe son rivales acérrimos, por lo que su aporte debe tomarse con pinzas. Pero para comprender verdaderamente la comparación de Otto, debemos profundizar en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la familia Targaryen.

Maegor I (o Maegor el Cruel) es el segundo hijo del Rey Aegon I (o Aegon el Conquistador) y el tercer Rey Targaryen de Poniente. Infundió miedo incluso en su juventud debido a su enorme tamaño y naturaleza implacable.

Se cree que mató animales e incluso a otros niños cuando era niño. En su edad adulta, como Enrique VIII, fue en contra de la iglesia y tomó seis esposas, aunque no disolvió un matrimonio antes de tomar otro. Llegó al poder después de la muerte de su hermano mayor, más débil, que había tratado de co-gobernar junto a él. Asesinó a su propio sobrino para evitar su reclamo al trono.

Después de que se terminó la Fortaleza Roja, Maegor hizo matar a todos los trabajadores para preservar los secretos de sus planos. Al final de sus seis años tiránicos en el poder, logró unir a casi todo el reino en su contra. Daemon es un mujeriego oportunista y violento, pero queda por ver si puede estar a la altura del horror trastornado de Maegor.

El heredero por un día lleva el nombre de su abuelo

El heredero por un día lleva el nombre de su abuelo

La princesa Rhaenyra está frustrada por la obsesión de su padre por producir un sucesor masculino y, en el mejor de los casos, parece ambivalente sobre su futuro como esposa y madre. Ella lamenta que no importa lo que haga, nunca será un hijo, y cuando un hijo es inminente, Alicent le pregunta si está preocupada por su posición.

Ella dice que no, pero es obvio que la verdadera respuesta es sí. Entonces, cuando Viserys la convoca para decirle que ha decidido nombrarla su heredera, ella se sorprende de verdad. El Rey incluso le pide disculpas por perder muchos años deseando un hijo cuando ya era digna de la corona. Viserys le advierte que el Trono de Hierro es el asiento más peligroso de los Siete Reinos antes de celebrar una ceremonia para declararla oficialmente Princesa de Dragonstone, durante la cual los señores doblan la rodilla.

Tanto en "Fire & Blood" como en "House of the Dragon", Rhaenyra sirve como copero del pequeño consejo del Rey. Este puesto puede parecer una tarea que se le daría a un pasante, pero en realidad es un lugar de honor y una muestra de confianza que se otorga a los niños y niñas nobles.

Es más explícito en el libro, pero al mantener a Rhaenyra cerca de él mientras realiza sus negocios, Viserys la expone a lo que es esencialmente información clasificada, así como a los tejemanejes diarios de un monarca. Una Arya Stark disfrazada (en otro paralelo con Rhaenyra) se desempeñó como copero de Tywin Lannister (en el programa, no en las novelas) porque reconoció que ella era de alta cuna y disfrutó de su ingenio.

El cráneo de Balerion está en exhibición

El cráneo de Balerion está en exhibición

El gigantesco cráneo de Balerion no es un detalle pequeño, pero su significado y sus apariciones previas pueden haber pasado desapercibidas para algunas audiencias.

Balerion the Black Dread, el dragón que perteneció a Aegon el Conquistador, Maegor el Cruel y, finalmente, al propio Viserys, fue el dragón más grande de la era posterior a la conquista y, como explica Viserys, el último ser vivo que huyó de Valyria antes de la Muerte.

El Rey le pregunta a su hija qué ve cuando mira sus restos. Rhaenyra responde que los ve, los Targaryen. Comprende que su familia ha ejercido influencia sobre los Reinos porque pueden controlar a las temibles bestias, pero sus fortunas suben y bajan con las criaturas a las que han atado su destino. Viserys ve que son tan maravillosos como terribles, y duda de que su gente haya intentado domesticarlos alguna vez.

Los lectores de libros y los espectadores de "Game of Thrones" pueden reconocer este imponente cráneo, que avergonzaría a cualquier museo de historia natural.

Entre otros casos, Arya lo encuentra mientras deambula por los sótanos de Red Keep y Cersei y Qyborn planean su ataque a los dragones de Daenerys desde la cripta de Balerion. En otras palabras, a pesar de toda la destrucción que ha sufrido King's Landing y los Siete Reinos en general durante los últimos dos siglos, los restos del Black Dread aún descansan en paz.

Viserys tiene esa daga de acero valyrio en su cinturón

Viserys tiene esa daga de acero valyrio en su cinturón

En los momentos finales del estreno de "La casa del dragón", el rey Viserys se asegura de que su hija, la princesa Rhaenyra, comprenda cuán precaria y cargada de responsabilidad será su papel como reina.

Describe la visión de Aegon el Conquistador, en la que un cataclismo venidero comenzará con un invierno largo y duro y traerá consigo una amenaza del Norte como nunca antes se ha visto en el mundo.

Él le dice que para que los Siete Reinos sobrevivan, un Targaryen debe permanecer en el Trono, presumiblemente para luchar contra la fuerza oscura con sus dragones. En este punto, revela la hoja de acero Valyrio en su cadera.

Si bien todo el acero Valryian puede matar a White Walkers (la amenaza a la que se refería el Rey Viserys), esta no es una daga de acero Valyrian cualquiera. Es la daga de acero valyrio. Un aspirante a asesino de pata de gato lo usa para intentar asesinar a Bran Stark en "Game of Thrones". Cuando apenas falla, el arma termina en posesión de los Stark y los sigue durante todo el espectáculo.

Catelyn lo lleva a Desembarco del Rey para intentar resolver el complot contra su familia. Su propiedad, sin embargo, sigue siendo un misterio. Podría haber sido de Littlefinger o de Tyrion; el primero dice que lo perdió con el segundo en una apuesta.

Bran finalmente se lo da a Arya, quien lo empuña en la Batalla por Winterfell para acabar con el Rey Nocturno, sobre quien el sueño de Aegon le advirtió. Es ella quien lo mantiene quieto, hasta donde sabemos. Pero casi dos siglos antes, era propiedad del rey Viserys I.

