House Of The Dragon: la rareza en las escenas de burdel del episodio 1

Spoilers para el episodio 1 de la temporada 1 de "House of the Dragon" a continuación.

Es prácticamente imposible escribir sobre una propiedad de "Game of Thrones" sin mencionar el sexo, así que empecemos de inmediato.

Gracias a la forma en que "Game of Thrones" manejó el sexo, cualquier espectáculo posterior ambientado en el universo de George R.R. Martin tendrá algo de bagaje en lo que respecta al tema.

"Game of Thrones" recibió muchas críticas por su descripción de la violencia sexual. El productor ejecutivo de "House of the Dragon", Miguel Sapochnik, dijo que "House of the Dragon" "retiraría" la cantidad de violencia sexual y solo la representaría "cuidadosamente" y cuidadosamente".

"En todo caso, vamos a arrojar luz sobre ese aspecto. No se puede ignorar la violencia que los hombres perpetraron contra las mujeres en ese momento. No debe minimizarse y no debe glorificarse", dijo. le dijo a The Hollywood Reporter.

Incluso cuando el sexo fue consensuado, "Game of Thrones" recibió muchas críticas por su uso de "sexposición", o representaciones gráficas innecesarias del acto que no hicieron avanzar la trama. "House of the Dragon" también está tratando de expiar eso usando solo el sexo como una forma de iluminar a sus personajes.

Ahora que salió, está claro que "House of the Dragon" está llena de sexo. El primer episodio de "House of the Dragon" tiene dos escenas de sexo que involucran a la estrella Matt Smith, quien interpreta al volátil Príncipe Daemon Targaryen. He aquí por qué Smith sintió que las escenas eran necesarias.

Según Matt Smith, ambas escenas muestran diferentes lados de su personaje

Según Matt Smith, ambas escenas muestran diferentes lados de su personaje

La primera escena de sexo ocurre justo después de que Daemon es reprendido por su hermano, el rey Viserys I (Paddy Considine) por usar la Guardia del Rey para reprimir brutalmente a los criminales. Posteriormente, Daemon intenta tener sexo con su amante Mysaria (Sonoya Mizuno), pero se distrae. Mysaria intuye que le preocupa que Viserys lo reemplace.

La segunda escena sucede en un burdel, que Daemon ha alquilado para mostrarles a sus hombres en la Guardia del Rey un buen momento. También tiene lugar justo después de la muerte del hijo recién nacido y heredero del rey, Baelon I, lo que convierte a Daemon en el presunto heredero una vez más. Daemon parece estar de luto por la muerte de su sobrino, pero cuando se le pide que pronuncie un discurso, no puede ocultar su emoción.

"Bueno, no creo que sea exactamente agradable ser la persona más triste en la orgía medieval, ¿verdad?" Smith le dijo a Polygon. "Pero creo que te dice algo sobre Daemon".

"La gente sigue diciendo que es un villano y todo eso, y que hace cosas realmente malas. Eso es cierto", continuó Smith. "Pero creo que en el fondo hay una verdadera sensación de fragilidad en él. Hay una vulnerabilidad extraña. Y una brújula moral tan extraña, que está deformada, pero es una brújula moral, a su manera".

Tal vez te interese.- House of the Dragon y los datos que debes conocer para comprender la serie

Ambas escenas de sexo muestran diferentes lados de Daemon. El primero muestra que no es el príncipe amenazante e impermeable que parece ser. El segundo es mucho más sobre el vínculo de Daemon con sus hombres, y la forma casi indiferente y práctica en que se trata el sexo en este mundo.

El tiempo dirá si "House of the Dragon" evitará los mismos pasos en falso que cometió "Game of Thrones" cuando se trata de representaciones de sexo, pero las cosas han tenido un buen comienzo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.