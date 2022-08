House Of The Dragon: explicación del Gran Consejo después de la conquista

Explicación del Gran Consejo de 101 AC de House Of The Dragon

Ahora que "House of the Dragon" se estrenó oficialmente en HBO, las audiencias de todo el mundo están regresando en masa a Westeros, aunque es un reino muy diferente al que se presentó en "Game of Thrones".

Una inmersión profunda en las batallas que la familia Targaryen libró entre sí sobre quién se sentaría en el Trono de Hierro y gobernaría los Siete Reinos, "House of the Dragon" se desarrolla siglos antes de que Daenerys Targaryen emerja de las cenizas de una pira funeraria con tres bebés dragones, y está ambientado en una época en la que no solo los Targaryen son las reglas indiscutibles del reino, sino que los dragones son parte del curso.

La primera escena de esta nueva serie presenta un nuevo evento histórico conocido tardíamente como el Gran Consejo de 101 AC, con AC refiriéndose a la conquista de Aegon Targaryen y su posterior coronación (literalmente significa "después de la conquista"). Entonces, ¿qué es exactamente este consejo, qué deciden y qué significa para la serie en su conjunto?

El Gran Consejo decide el próximo monarca de Poniente

Explicado en una voz en off por la princesa Rhaenyra, interpretada en el primer episodio por Milly Alcock como una versión joven de la princesa, aunque esta voz en off es interpretada por Emma D'Arcy, quien asumirá el papel después de un eventual salto en el tiempo: el Gran Consejo. de 101 AC determinó quién gobernaría Poniente cuando se cuestionara la sucesión de los Targaryen.

Con diez dragones adultos ayudándolos a reinar supremos, los Targaryen estaban, en ese momento, dirigidos por el rey Jaehaerys I, quien había servido durante muchos años pacíficos y prósperos.

Sin embargo, después de que los sucesores e hijos de Jaehaerys, Aemon y Baelon, mueran antes de poder tomar el trono, él tiene una opción: ungir a su hija mayor, la Princesa Rhaenys (Eve Best) como la futura gobernante, o ceñirse a la tradición y elegir a Rhaenys. ' primo Viserys, un hombre.

Tampoco depende solo de Jaehaerys; la decisión la toma un consejo formado por señores de Westerosi a los que él confía la elección, para que no estalle una guerra por la línea de sucesión.

En última instancia y como era de esperar, Rhaenys, quien tiene el reclamo técnico más fuerte al trono, es ignorada por Viserys, quien se convierte en rey. Luego, la serie nos lleva otros nueve años, 172 años antes del nacimiento de Daenerys, y a las riendas de Viserys, donde, irónicamente, está buscando un heredero propio.

Hay más en el Gran Consejo de lo que ves en House of the Dragon

El Gran Consejo solo se retrata y explica brevemente en la serie, y básicamente sirve como el evento principal de la apertura en frío del piloto. Sin embargo, en "Fire & Blood", el material original escrito por George R.R. Martin que sirve como modelo para "House of the Dragon", hay mucho más.

En primer lugar, Jaehaerys tuvo otro hijo varón, Vaegon, pero finalmente se considera que Vaegon no es elegible para el trono debido a los votos que tomó como Archimaestre de la Ciudadela.

Más allá de eso, Rhaenys se presenta como la única opción viable, además de Viserys, en el programa, pero según la tradición de Martin, originalmente había catorce contendientes que se redujeron a dos. Rhaenys, sin embargo, no era una de ellas; más bien, la otra opción era su hijo, Laenor, engendrado por el poderoso Lord Corlys Velaryon (interpretado en la serie por Steve Touissant).

A pesar de la sólida afirmación de Laenor, se elige a Viserys debido al hecho de que Laenor proviene de una línea de sucesión femenina, y Rhaenys, como está en la serie, se pasa por alto.

"House of the Dragon" se transmite los domingos por la noche a las 9 p. m. en HBO y HBO Max.

