House Of The Dragon: ¿Quién es Laenor Velaryon y qué tiene que ver con Rhaenyra?

Aún cuando su historia no ha llegado a la mitad, varios fans de House Of The Dragon han tenido mucho interés acerca de la nueva serie de HBO, por lo que se ha convertido en toda un éxito a pocas semanas de su inicio.

Y es que la nueva apuesta de la plataforma ha dejado con ganas de ver más de Westeros muchos años antes de los sucesos que ya conocimos en Game Of Thrones, por lo que las traiciones y el tema político volverán a hacer de las suyas.

Laenor Velaryon y Rhanerys

Laneor y Rhaenyra tendrán un papel importante dentro de House Of The Dragon

En el tercer episodio de House Of The Dragon se deja ver como Viserys I le dice a su hija Rhanyra que debe convertirse en la esposa de alguien para crear alianzas importantes para su familia y tener el poder que necesita para no ser suplantada o cuestionar su derecho al trono de hierro.

Aunque Jason Lannister se lanza como uno de los candidatos a marido de Rhaenyra esta no e ve entussiasmada, por lo que el rey se ve obligado a buscar otra opción que lo lleva a buscar de vuelta a la Casa Velaryon (antes había rechazado a Laenia de 12 años para ser su nueva esposa).

Este es el motivo por el que Laenor Velaryon se convierte en la primera opción de Rhaenyra, después de que los consejeros le recuerdan a Viserys que la casa Velaryon es una de las más ricas y poderosas del reino, además de tener un poder militar importante.

Mientras esto sucede Laenor se encuentra en las islas Stepstones donde pelea junto a Deamon Targaryen y los hombres de Corlys para recuperar ese territorio del domino de The Crabfeeder, es durante esabatalla que Laenor termina salvando al príncipe Targaryen al parecer en el cielo a bordo de su dragón, al que le da la orden de quemar a todos sus enemigos.

Eventualmente Laneor y Rhaenerys se casan, y tienen descendencia, aunque eso todavía no ha pasado en la serie y es algo que puede saberse gracias a los libros de George R.R. Martin.

¿Por qué Laenor tiene un dragón?

Laenor Velaryon posee un dragón de nombre Seasmoke que podría estar inspirado en el poderío naval que tiene la familia Velaryon.

Se supone que dentro del mundo de Game Of Thrones y House Of The Dragon sólo los Targaryen pueden ser jinetes de dragón, pero hay que recordar que Laenor también tiene sangre Targaryen, pues es el hijo de Rhaenys Targaryen, la prima de Viserys I que debía ser la reina, pero que fue saltada por su abuelo para darle su lugar a un hombre.

Es por eso que al tener la sangre de un Targaryen, también tuvo la oportunidad de tener un huevo de dragón en su cuna, por lo que tuvo ese vínctulo que el resto de los bebés Targaryen, es por eso que también es un jinete de dragón.

