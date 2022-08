House Of The Dragon: Matt Smith agradecido de poder interpretar a Daemon

Matt Smith ha interpretado muchos personajes a lo largo de los años, incluido el legendario Señor del Tiempo en "Doctor Who" de la BBC. Pero hay algo en su último papel, el venenoso Daemon Targaryen en "House of the Dragon" de HBO, que lo hizo sobresalir del resto, y Smith lo calificó de "increíblemente gratificante".

El episodio 1 del nuevo spin-off de "Game of Thrones" muestra a Daemon compitiendo por el Trono de Hierro antes de ser expulsado de King's Landing por su hermano, el rey Viserys I (Paddy Considine) después de hacer y decir algunas cosas bastante viles después de la muerte de la esposa de Viserys y niño Seguramente no será la última vez que veamos al malvado príncipe de Smith, a quien IMDb le atribuye los diez episodios.

Hablando con Looper en noviembre de 2021, el actor de "Last Night in Soho" y "Morbius" describió cómo fue filmar "House of the Dragon" y algunas de sus cosas favoritas sobre el programa, que se desarrolla casi 200 años antes de Game of Thrones."

Matt Smith feliz de ser parte de House Of The Dragon

Matt Smith feliz de ser parte de House Of The Dragon

"Tengo que decir que el vestuario de 'House of the Dragon' es absolutamente hermoso", dijo Smith. "Esa es una de las cosas de las que creo que realmente podemos estar orgullosos en este espectáculo, es que el vestuario realmente ha funcionado".

Pero aparentemente hay otra cosa que diferencia a Daemon y su papel de "House of the Dragon" de sus otros personajes, de lo que Smith habla en una nueva entrevista.

Tal vez te interese.- House of the Dragon y los datos que debes conocer para comprender la serie

Matt Smith tuvo que aprender el idioma inventado del alto valyrio

Matt Smith tuvo que aprender el idioma inventado del alto valyrio

Según Matt Smith, una de las cosas más gratificantes y únicas de interpretar al príncipe Daemon Targaryen fue tener que aprender el lenguaje completamente inventado del alto valyrio, que se muestra por completo en el primer episodio.

"Cuando obtuve el guión por primera vez, miré todas esas cosas de High Valyrian como, 'Oh, tengo que aprender un nuevo idioma'", dijo Smith a The New York Times en una entrevista de agosto de 2022.

"Pero en realidad encontré que eso era realmente gratificante", dijo. "Fue una experiencia bastante reveladora e informativa. Cuando hablas un idioma diferente, accede a una parte diferente de ti". Smith y el Times compararon el papel y el protagonismo de "House of the Dragon" con ser arrojado directamente al extremo profundo de George R.R. Martin, con escenas de sexo y todo.

"Justo en lo profundo, sí", dijo Smith. "Cuando aceptas un trabajo como este, sabes hasta cierto punto en lo que te estás metiendo. Hay un documento allí. Sabes que en el mundo que George ha creado, estos elementos y estas escenas probablemente serán parte de él". en algún momento."

Cuando se trata de los momentos de alto valyrio, los fanáticos de "House of the Dragon" también pueden repasar el lenguaje ficticio gracias a una nueva asociación entre HBO y el servicio de idiomas Duolingo. El próximo episodio se emitirá el 28 de agosto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.