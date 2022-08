House Of The Dragon: ¿Dónde y cuándo ver el nuevo Spin-off de Game Of Thrones?

La popular historia basada en el libro escrito por George R.R. Martin titulada Juego de tronos (Game Of Thrones) tendrá una nueva adaptación a la pantalla chica, aunque esta vez se tratará de una precuela llamada House Of The Dragon.

Por lo que si no eres fan de esta historia te aconsejamos que te vayas preparando para silenciar la frase House Of The Dragon de tu vocabulario y de tu búsqueda en redes sociales.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, House Of The Dragon ya ha presentado su primer trailer, pero aquí queremos mostrarte más acerca de esta serie.

¿Cuándo se estrena House Of The Dragon?

Tal y como ocurrió con Game Of Thrones, House OF The Dragon se emitirá todos los domingos a través de HBO y para los que quieran sintonizar a través de la plataforma de streaming los episodios estarán disponibles en HBO Max.

Aunque debes saber que no podrás ver todos los episodios a la vez, sino que cada semana se estrenará uno nuevo empezando este 21 de agosto en punto de las 9:00 pm.

El episodio 1 se llamará The Heirs of the dragon, o Los herederos del dragón en español, mientras que el segundo se llamará The Rogue Prince o El Príncipe Rebelde.

¿Cuántos episodios tendrá House Of The Dragon?

Aunque ya te hemos revelado varios detalles sobre la serie la verdad es que sólo contará con 10 episodios, y aunque ya se han revelado los nombres de los dos primeros, la realidad es que no se conocen los títulos de los 8 restantes.

Sin embargo para ir entrando en contexto podemos presentarte algunos personajes que debes conocer.

Viserys Targaryen

Paddy COnsidine interpreta al rey Viserys Targeryen

Elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaherys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal, es presentado como un hombre cálido, camable y decente. Viserys sólo desea continuar con el legado de su abuelo, pero pronto descubrirá que los buenos hombres no necesariamente son buenos reyes.

Deamon Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Es el hermano menor del Rey Viserys y heredero al trono, se le describe como un guerrero incomparable y un jinete de dragones.

Daemon posee la verdadera sangre del dragón, pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire.

Alicent Hightower

Olivia Cooke es Alicent Hightower

Es hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más hermosa de los siete reinos, se crió en la Fortaleza Roja, cerca del Rey y su círculo más íntimo, motivo por el que tiene tanto gracia cortesana como una perspicacia política muy aguda.

Rhaenyra Targaryen

Emma D'Arcy da vida a Rhaenyra Targaryen

Es la primogénita del rey, de pura sangre valyria y una jinete de dragón, un personaje que sin duda será muy interesante en la historia pues en su mundo la consideran como alguien que nació con todo... pero no nació varón.

Lord Corlys Velaryon, La Serpiente Marina

Steve Toussaint actúa como Lord Corlys Velaryon

Señor de la casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la casa Targaryen. Conocido como La Serpiente Marina, Corlys es el aventurero naútico más famoso en la historia de Westeros.

Rhaenys Targaryen

Eve Best actúa como la princesa Rahenys Targaryen

Una Jinete de Dragón y esposa de Lord Corlys Velaryon, fue descartada como heredera al trono por el Gran Consejo debido a que el reino favorecía a su primo simplemente por ser hombre.

Ser Criston Cole

Fabien Frankel es Ser Criston Cole

Hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven y de ascendencia dorniense, Cole no tiene derecho a tierras ni títulos , por lo que todo lo que le queda es su nombre y su honor mismo que se ha ganado gracias a su habilidad extraordinaria con la espada.

Mysaria

Sonoya Mizuno interpreta a Mysaria

Llegada a Westeros sin nada que perder se ha convertido en una de las aliadas más confiables del príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono.

Otto Hightower

Rhys Ifans da vida a Otto Hightower

La Mano del Rey, un fiel y leal vasallo al rey y al reino, cuya mayor amenaza es el hermano del rey Daemon y su posición como heredero al trono.

