Horror western, 12 películas de terror con un toque vaquero que necesitas ver

La mayoría de las películas Western afirman que la fuerza, la determinación y un código moral fuerte convirtieron la frontera en un paraíso para los colonos blancos (dejando fuera la precariedad de los nativos) y el Horror Western no es muy diferente.

Este subgénero de películas occidentales con elementos de terror y fantasía (así como algunas que desafían cualquier clasificación) ilustran los peligros que aguardaban al vaquero desprevenido o al colono ambicioso que echara raíces en un territorio salvaje.

A continuación, en La Verdad Noticias se muestran algunos de las películas Horror Western más extrañas y salvajes de la película así como los íconos del cine de terror que debes conocer.

Curse of the Undead

Curse of the Undead

Piense en el término "vampiro occidental", y lo más probable es que su mente se centre en películas de terror de serie B ambientadas en el Viejo Oeste como el ridículo Billy the Kid contra Drácula.

En algún lugar entre esos dos polos se encuentra Curse of the Undead de 1959, un western sobrenatural de la subsidiaria de presupuesto de Universal, Universal-International.

Las extrañas muertes en una pequeña ciudad occidental se remontan a un misterioso extraño, Drake Robey (Michael Pate). Una vez la oveja negra de una rica familia mexicana, Robey asesinó hace mucho tiempo a su hermano y se suicidó antes de convertirse en no-muerto.

La historia del origen de los vampiros de Robey es lo más singular de este modesto espectáculo de terror en blanco y negro. Es el suicidio, no otro vampiro, lo que causa su transformación, una variación tomada directamente del folclore inglés.

Dado que Robey no es un chupasangre tradicional, otros tropos vampíricos establecidos no se aplican a él. No puede ser destruido por la luz del sol, por lo que los guionistas de películas de bajo presupuesto veteranos Edward y Mildred Dein lo matan con una bala, una espina y una cruz.

Django Kill

Django Kill

Hay dos cosas que debes saber sobre el Django Kill. Primero, ninguno de los personajes se llama Django - es una referencia al Django de Sergio Corbucci, diseñado para atraer a los compradores de boletos. En segundo lugar, nunca hayas visto nada parecido y tal vez una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

Tomas Milian (Traffic) interpreta al Extraño, un ex bandido que puede o no ser un no-muerto (se le vio por primera vez saliendo de una fosa común) que busca vengarse de su ex-pareja y choca con "The Unhappy Place", una ciudad aparentemente poblada por lunáticos y supervisada por un jefe sádico y sus secuaces.

El director Giulio Questi presenta su película en algún lugar entre un ejercicio surrealista y una película de salpicaduras. A los villanos se les dispara con balas de oro, los aldeanos trastornados destrozan los cadáveres y explota un caballo.

Hay un linchamiento masivo, una crucifixión, una tortura con lagartijas y murciélagos, y dos personas son quemadas vivas después de ser cubiertas con oro fundido. Agregue a esa mezcla profana un aluvión de flashbacks y ediciones frenéticas, y tendrá lo que probablemente sea el primer western psicodélico.

The Valley of Gwangi

The Valley of Gwangi

La leyenda de los efectos especiales, Willis O'Brien, quien creó la animación stop-motion para King Kong de 1933, concibió originalmente la historia de The Valley of Gwangi de 1969, sobre vaqueros que viajan a México para capturar un Allosaurus vivo para su espectáculo de rodeo del Salvaje Oeste.

Siete años después de la muerte de O'Brien en 1962, otro pionero de FX, Ray Harryhausen, le dio vida a Gwangi en su esfuerzo final de animación con dinosaurios (su otro trabajo jurásico espectacular, pero no Horror Western, se puede ver en Mysterious Island y One Million, B.C.).

La película en sí es una mezcla menor de acción occidental y material de fantasía con un toque de romance, pero las criaturas de Harryhausen son, como siempre, de primera categoría.

Además del Gwangi titular (que se parece más a un T-rex que a un Allosaurus), también diseñó y el cineasta animó un Pteranodon, un Styracosaurus con cuernos y un delicado animal parecido a un caballo conocido como Eohippus.

Las escenas de los vaqueros lazando a Gwangi son hazañas impresionantes de editar imágenes de acción en vivo y animación. Harryhausen derriba la casa, literalmente, en un final que enfrenta a la criatura contra los héroes de la película en una catedral en llamas.

El Topo

El Topo

El Topo es un horror western de la misma manera que, digamos, Donnie Darko, protagonizada por "el peor novio" de Taylor Swift, es una historia de mayoría de edad y Eraserhead es una película de terror. Estas películas toman prestados algunos de los símbolos y tropos del género, pero son totalmente originales.

El Topo trata sobre un pistolero (interpretado por el guionista / director de la película, Alejandro Jodorowsky) que derrota a un trío de maestros pistoleros antes de sufrir una especie de muerte y renacimiento.

Describir la película de esa manera allana las capas a veces impenetrables de religión y misticismo entretejidas en la película, que retrata a El Topo como una especie de Cristo hippie.

También ignora el aluvión de imágenes extrañas e inquietantes que Jodorowsky lanza al espectador, desde personas con discapacidades físicas extremas hasta batallas de látigos, ríos de sangre en las calles, niños jugando a la ruleta rusa, conejos y enjambres de abejas (muchos de abejas).

La sobrecarga sensorial y los elementos espirituales / mágicos de El Topo lo convirtieron en uno de los favoritos entre los miembros más modernos de la contracultura, incluidos John Lennon y Yoko Ono, quienes convencieron al gerente de The Beatles, Allen Klein, de comprar los derechos para el estreno en cines.

Hex

Hex

Podría decirse que es la película más oscura de esta lista (y probablemente de todo el género horror western), Hex de 1973 es también una de las más extrañas. Ya que se trata de una mezcla nebulosa de horror popular (antes de que existiera tal cosa), películas de motociclistas occidentales y misticismo hippie.

Hex está protagonizada por Keith Carradine, Scott Glenn y Gary Busey como motociclistas que cruzan los EE. UU. Después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad los pone literalmente en la mira de los lugareños.

Encuentran refugio en una finca propiedad de dos hermanas huérfanas. El difunto padre de las hermanos, un chamán nativo americano, parece haber transmitido sus habilidades sobrenaturales a sus hijos, lo que significa la perdición para algunos de los motociclistas y una nueva oportunidad de vida para otros.

El enfoque libre del género de la película, que pasa del suspenso al humor desordenado, del romance al misticismo alucinante, parece haber desconcertado a todos.

El desconcierto incluyo a la distribuidora 20th Century Fox ahora adquirida por Disney, que esperó dos años antes de lanzarla brevemente. Pero Hex tiene una atmósfera inquietante, sobre todo en la granja de las niñas, que se filmó en la reserva india del río Cheyenne en Dakota del Sur.

High Plains Drifter & Pale Rider

High Plains Drifter & Pale Rider

Aunque el elemento de terror en ambas películas está silenciado, High Plains Drifter de Clint Eastwood, de 1973, y Pale Rider de 1985, involucran a una figura sobrenatural que se venga de los ciudadanos corruptos que causaron sus muertes.

Eastwood, quien dirigió ambas películas (y también produjo Pale Rider), protagoniza High Plains Drifter como un extraño sin nombre que reparte muerte y destrucción a los residentes de una pequeña ciudad bajo el control de un feroz forajido.

En Pale Rider, de nuevo no tiene nombre, pero su collar de clérigo le valió el nombre de "Predicador" de los prospectores oprimidos que trabajaban para un cruel jefe minero interpretado por Richard Dysart.

Los elementos sobrenaturales emergen en ambas películas cuando los villanos descubren la verdadera identidad de Eastwood demasiado tarde: El extraño y el Predicador son espíritus de hombres asesinados que han regresado para vengar su muerte.

Tanto Drifter como Rider tienen pocos diálogos y mucha violencia, aunque Rider es un asunto más majestuoso y menos vicioso que Drifter (el extraño de Eastwood es tan malo, si no peor, que los bandidos que lo mataron).

La última película, con sus latigazos, linchamientos y un alto número de muertos, es lo más parecido a la comida del grindhouse que alguna vez tuvo Clint Eastwood, quien posee algunos de los diálogos más memorables del cine.

Get Mean

Get Mean

El actor estadounidense Tony Anthony negoció un estreno estadounidense para tres horror western italianos que produjo y protagonizó gracias a su amistad con Allen Klein, quien, como accionista principal de MGM Studios adquirido por Amazon por 8 millones de dolares, organizó que el estudio emitiera las películas en los EE. UU.

Entre 1966 y 1975, las tres películas de horror western tenían que ver con The Stranger, una especie de parodia del personaje de Clint Eastwood de la trilogía Dollars de Sergio Leone.

Pocos estadounidenses, si es que hubo alguno, vieron la cuarta película de Stranger, Get Mean, que entró y salió de los autocines en 1975 y no se lanzó un video casero hasta 2015.

La oscuridad de Get Mean es desafortunada porque es completa, hilarante y deliberada en cada cuadro. En esta película, parece viajar a una realidad alternativa, donde escolta a una princesa de regreso a su castillo en España, que de alguna manera está siendo atacado tanto por vikingos como por moros.

Una película tan escandalosa como Get Mean es difícil de superar, pero Anthony ciertamente lo intentó con sus esfuerzos posteriores, que incluyeron un Western en 3D, Comin 'at Ya! y una copia al carbón de Raiders of the Lost Ark llamada Treasure of the Four Crowns.

Dead Man

Dead Man

Johnny Depp, quien perdió su juicio por difamación, interpreta el papel principal en la surrealista y lírica horror western, Dead Man de Jim Jarmusch, que ofrece meditaciones sobre espiritualidad, identidad y sociedad.

Depp interpreta a un manso contable cuyo trabajo en la remota ciudad fronteriza de Machine se ve alterado por una serie de actos violentos aleatorios que lo dejan con una bala peligrosamente cerca de su corazón. Es, en cierto sentido, un muerto viviente.

Su viaje con un nativo americano (Gary Farmer) llamado Nadie se vuelve cada vez más extraño y espantoso. Entre otros encuentros inquietantes, Depp conoce al cazarrecompensas caníbal, Lance Henriksen, el montañés Billy Bob Thornton, el misionero Alfred Molina, el pistolero Gibby Haynes e Iggy Pop.

La película es extrañamente reconfortante ya que Depp se deshace de las capas de su personalidad "civilizada" y sufre una transformación que es extrañamente hermosa, incluso si el público no la comprende del todo.

Ravenous

Ravenous

El mito nativo americano del wendigo, una entidad monstruosa creada por un acto de canibalismo, informa a Ravenous, un gorefest implacablemente oscuro y completamente desquiciado de la directora británica Antonia Bird.

La trama se reduce a un juego del gato y el ratón entre Guy Pearce y Robert Carlyle. El primero interpreta a un soldado deshonrado enviado a un puesto de avanzada invernal lleno de raros, mientras que el segundo interpreta al autoproclamado único superviviente de un tren de carro nevado cuyos miembros recurrió al canibalismo.

Carlyle, por supuesto, está contando un cuento para atrapar a Pearce y sus compañeros soldados con la guardia baja y luego consumirlos. Una vez que Pearce se ve atrapado en el negocio de comer carne.

La imagen se convierte en un desastre espantoso que involucra cadáveres revividos, peleas sangrientas y una trampa para osos muy grande. Amado en ciertos círculos por su racha de humor negro y la sobreactuación de la fuerza nuclear de Carlyle, Ravenous es una película de salpicaduras que no cumple con sus aspiraciones de autor.

The Burrowers

The Burrowers

Probablemente te perdiste The Burrowers, una característica de criaturas indie muy efectiva de 2008. En esta película, una banda de colonos del territorio de Dakota persigue a una familia que se cree que ha sido secuestrada por una tribu de nativos americanos.

La verdad detrás de la desaparición es mucho más terrible en este thriller del escritor y director J.T. Petty, que invierte tanto tiempo en la atmósfera y el carácter como en los espantosos efectos especiales.

Un sólido elenco de personajes ofrece su diálogo sobrio y reflexivo, incluidos los siempre confiables Clancy Brown y William Mapother como dos colonos que no están preparados para los horrores en el centro de su búsqueda.

The Burrowers adquiere la apariencia y el tono de un horror western clásico, al mismo tiempo que ofrece una película de monstruos aterradora y un mensaje directo sobre los peligros de entrometerse en tierras que pertenecen a alguien, o algo, más.

Bone Tomahawk

Bone Tomahawk

El guionista y director, S. Craig Zahler sorprendió a la crítica y al público con Bone Tomahawk, su ópera prima. Sobre el papel, la película parece un clásico de grindhouse: una pandilla persigue a una brutal tribu de caníbales.

Pero en realidad es un horror western tenso con un elenco impresionante de actores de alto perfil, incluidos Kurt Russell, Patrick Wilson que regresa al terror con Insidous y Richard Jenkins con David Arquette, una vez más enfrentándose a los carnívoros del Viejo Oeste.

Tal mezcla de extremos no debería funcionar, pero Zahler, un novelista y ex músico de metal, cumple tanto en el frente del terror como en el del drama. El diálogo es nítido y citable, y los personajes son memorables.

Además, hay muchas muertes espeluznantes, incluida una secuencia espantosa que debería congelar la sangre incluso del gorehound más experimentado. Zahler entrelaza hábilmente ambos géneros, complaciendo tanto a los fanáticos del miedo como a los fanáticos de la ópera a caballo.

The Wind, ícono del horror western

The Wind

Las películas de terror y los westerns, así como los horror western que se centran en personajes femeninos completamente desarrollados son rarezas de la industria del cine.

Escrita y dirigida por mujeres (Emma Tammi, en su primer largometraje, y Teresa Sutherland), The Wind ofrece una perspectiva refrescante sobre ambos géneros, así como algunos momentos muy espeluznantes que resaltan los oscuros caminos por los que nos lleva la soledad.

Caitlin Gerard de Insidious: The Last Key y Julia Goldani Telles interpretan a dos mujeres que luchan con sus nuevas vidas como colonos en un rincón remoto de Nuevo México.

Su situación de vida es extremadamente aislada; sus hogares están a kilómetros de cualquier otra gente, y sus maridos (Ashley Zukerman y Dylan McTee) son inconstantes o combativos.

La reclusión prolongada desamarra a ambas mujeres. Telles se despega completa y trágicamente, y las tensiones latentes se vuelven siniestras y aterradoras para Gerard. La verdad sobre quién, o qué, está rondando esta granja sigue siendo ambigua, lo que solo se suma a la atmósfera sofocante y espeluznante de la película.

The Wind muestra todos los peligros ocultos de las polvorientas y solitarias extensiones de tierra que ocupan grandes porciones de los EE. UU., lo que la convierte en una de las mejores películas del género horror western.

