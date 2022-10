¿Hilary Swank será parte de la sexta temporada de Cobra Kai? Esto es lo que dijo

¿Julie Pierce será parte de la serie Cobra Kai?

La serie de Netflix ‘Cobra Kai’ ha regresado a figuras legendarias del universo de Karate Kid, junto a sus protagonistas, por lo que fanáticos se cuestionan si Julie Pierce también tendrá una participación en la próxima temporada y es la actriz Hilary Swank quién responde los cuestionamientos.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que ‘Cobra Kai’ ha incluído a lo largo de sus cinco temporadas temporada a figuras entrañables como Ali Mills de Elizabeth Shue, Chozen Toguchi de Yuji Okumoto, sin olvidar a Terry Silver de Thomas Ian Griffith o el más reciente, Mike Barnes de Sean Kanan.

Sin embargo, una de las figuras más entrañables es Julie Pierce, quién se convirtió en la nueva leyenda de Karate Kid en 1994, como la nueva alumna de Señor Miyagi pero ¿La veremos en “Cobra Kai”? Te damos los detalles.

¿Julie Pierce será parte de “Cobra Kai”?

¿Hilary Swank será parte de "Cobra Kai"?

La serie “Cobra Kai” ha tenido gran éxito en Netflix y su quinta temporada presentó a nuevo personajes, por lo que los fanáticos esperaban que estuviera incluída Julie Pierce, sin embargo esto no fue así.

En medio de especulaciones sobre si se verá a Julie Pierce en la serie de Netflix, la actriz Hilary Swank quien la interpretó, respondió a los cuestionamientos:

“No estoy en Cobra Kai, nadie me ha pedido que esté. Mucha gente pregunta si voy a estar en eso, es como la pregunta número 1 que recibo. ¡Nadie me ha llamado! Pero es tan divertido, ¿no?, eso es lo que más me preguntan y nadie me llama”, comentó.

Con estas declaraciones la actriz dejó en claro que estaría dispuesta a contestar el llamado de Jon Hurwitz, Josh Heald y Hayden Schlossberg para volver a la acción.

¿Cuándo va a salir la 6 temporada de Cobra Kai?

¿Qué se sabe de la próxima temporada de "Cobra Kai"?

Se ha dado a conocer que la serie “Cobra Kai” tendrá una sexta temporada, sin embargo hasta el momento la fecha de lanzamiento no ha sido revelada.

Sin embargo, tras el gran éxito de “Cobra Kai” se espera que la nueva temporada llegue en el 2023 y los fanáticos piden el regreso de Julie Pierce en el universo Karate Kid.

