Henry Cavill quiere protagonizar una adaptación de "Red Dead Redemption 2"

Mientras caminaba por la alfombra roja de la temporada 2 de The Witcher, Henry Cavill reveló otra adaptación en la que podría estar interesado participar y se trata del videojuego Red Dead Redemption 2.

Cavill reveló que recientemente había comenzado a jugar Red Dead Redemption 2, y parecía entusiasmado con la idea de adaptar el título de Rockstar Games: "comencé a jugarlo y realmente lo estoy disfrutando".

"Creo que sería divertido convertirlo en una película", dijo Henry Cavill al deslumbrar en la alfombra roja de The Witcher el pasado 9 de diciembre, llegando incluso a convertirse en tendencia en redes sociales por su elegante look.

¿Puede haber adaptación de Red Dead Redemption 2?

Es imposible decir si alguna vez sucederá una adaptación de Red Dead Redemption, pero las películas de videojuegos y los programas de televisión están teniendo un pequeño renacimiento, en este momento.

Hollywood está trabajando por hacer adaptaciones que sean fieles a los juegos que los inspiraron, y los resultados han dado frutos a lo grande. Si Red Dead Redemption tiene su oportunidad, Cavill podría ser el actor perfecto para darle vida.

Además, Red Dead Redemption 2 fue la inspiración para fotógrafos en cuarentena por lo que la popularidad del juego lanzado en 2018 ha ido en aumento así que sería el momento ideal para llevarlo a la pantalla grande.

Henry Cavill regresa a The Witcher

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, Henry Cavill está dispuesto a protagonizar "The Witcher" por muchos años con su segunda temporada de la popular adaptación de videojuegos recién estrenada.

Henry Cavill es un fanático de los videojuegos desde hace mucho tiempo, incluidos World of Warcraft, Mass Effect, Red Dead Redemption 2 y The Witcher por lo que no es de extrañar que sean las adaptaciones de estos juegos su principal interés.

