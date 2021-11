Henry Cavill está dispuesto a protagonizar "The Witcher" por muchos años

Henry Cavill ha dicho que está comprometido con el plan de siete años de la showrunner, Lauren Hissrich para The Witcher, siempre y cuando puedan seguir contando grandes historias durante la serie de Netflix.

En entrevista con THR, el actor de DC reveló los detalles sobre su única condición para continuar trabajando con Netflix: "Siempre que podamos seguir contando grandes historias que honren el trabajo de [el autor Andrzej] Sapkowski".

Las declaraciones se dieron apenas unas semanas después de que Netflix lanzó tráiler de la segunda temporada de "The Witcher" con Henry Cavill, el cual te compartimos en La Verdad Noticias anteriormente.

¿Cuándo sale la 2 temporada de The Witcher?

Como te informamos a principios de año, la temporada 2 de The Witcher ya tiene fecha de estreno que será el próximo 17 de diciembre en Netflix, misma fecha del lanzamiento de Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios.

¿Cuánto gana Henry Cavill por The Witcher?

Henry Cavill en The Witcher

Basada en las extensas novelas de fantasía del autor polaco Andrzej Sapkowski, The Witcher está protagonizada por Cavill como Geralt de Rivia, un cazador de monstruos profesional . El actor británico gana $ 400.000 por cada episodio.

Aunque Cavill respeta el trabajo de Sapkowski y quiere asegurarse de que las siguientes temporadas sean fieles al material original del autor, no es sorprendente que se quede a largo plazo con la serie con un sueldo así.

También este año Netflix anunció que "The Witcher" tendrá tercera temporada por lo que los avances preliminares de dicha entrega respetan la obra original, razón por la cual Henry Cavill aceptó dar vida a Geralt de Rivia una vez más.

La temporada 2 de The Witcher será un punto de inflexión crucial para la franquicia, especialmente si Hissrich quiere que alcance ese hito de siete años con Henry Cavill como su protagonista.

