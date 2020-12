'Hellboy 3': Ron Perlman con la ESPERANZA de recuperar su demoniaco papel

Ron Perlman se ha sincerado sobre ser reemplazado en el reinicio infortunado de 'Hellboy' el año pasado, insistiendo en que todavía le encantaría regresar como el personaje principal.

El actor solo tuvo buenas palabras para decir sobre David Harbour, quien asumió el papel, y le dijo a La Verdad Noticias que "es un tipo muy bueno y muy buen actor" y que, en lo que respecta a la película, "esperaba la lo mejor para él”.

Desafortunadamente, eso no sucedió ya que la versión de Neil Marshall de Hellboy fue criticada rotundamente por los críticos, mientras que el público también se mantuvo alejado; recaudó un total mundial de 40 millones de Euros ($ 55 millones de dolares) de un presupuesto de 37 millones de Euros ($ 50 millones de dólares).

No se puede decir lo mismo de la encarnación de Hellboy de Perlman, ya que sus dos películas con el escritor y director Guillermo Del Toro recibieron excelentes críticas, devolvieron más dinero y se convirtieron en clásicos de culto.

Ron Perlman ha sido el mejor Hellboy

La adulación por el trabajo de Perlman como Hellboy significa que todavía hay una gran cantidad de fanáticos del cine que quieren ver su regreso como el personaje , y eso incluye a Perlman.

“Sí dejé claro que si había una posibilidad de terminar la trilogía con Guillermo, como habíamos hecho las dos primeras películas y a imagen de lo que él tenía en mente en cuanto a cerrar todos los círculos, eso es algo que Hasta el día de hoy, consideraría hacerlo ”, dijo el actor.

Hellboy interpretado por Ron Perlman.

Todavía existe la posibilidad de que suceda. Especialmente porque, desde que Hellboy II: The Golden Army llegó a los cines en 2008, Del Toro ganó un Premio de la Academia por The Shape Of Water de 2017. El hecho de que Perlman tenga ahora 70 años podría ser un punto de fricción.

