Halo tendrá una segunda temporada en Paramount Plus

La primera temporada de televisión de Master Chief no será la última. La serie Halo en Paramount Plus tendrá una segunda temporada, aunque la primera no se emitirá hasta dentro de un mes, anunció Paramount el martes.

La segunda temporada del programa puede estar garantizada, pero no todo se mantiene igual. Como se anunció anteriormente, el showrunner Kyle Kane dejará la serie al final de la temporada 1.

Paramount confirma una segunda temporada para Halo

Paramount confirma una segunda temporada para Halo.

Durante el panel de TCA, Paramount anunció que David Wiener (Homecoming, The Killing) asumirá el cargo de showrunner de la temporada 2. Halo obteniendo una segunda temporada casi seis semanas antes de que debutara la primera no debería ser una gran sorpresa.

Las renovaciones tempranas se están convirtiendo en una tendencia más grande para las series caras de este tipo, con Amazon renovando tanto El señor de los anillos como La rueda del tiempo por segundas temporadas antes de que comenzaran las primeras.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, esto probablemente se deba en parte al tamaño de la producción necesaria para espectáculos de esta escala.

Las producciones tienen que construir escenarios, crear utilería, explorar ubicaciones y desarrollar las herramientas de VFX necesarias para crear su mundo, sin mencionar contratar actores para contratos que a menudo duran más de un año. La serie de Halo se estrenará en Paramount Plus a partir del 24 de marzo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!