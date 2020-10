Halloween: 8 series de TERROR para ver esta noche

Es octubre es un mes espeluznante que no hay mejor manera de celebrar Halloween que el relajarse y ver algunas series de televisión de terror que están disponibles en algunos de sus servicios de streaming.

La disponibilidad de múltiples plataformas de transmisión, que producen contenido a un ritmo inimaginable, ha demostrado ser un gran desafío para los espectadores decidir qué mirar y qué ignorar.

Programas de terror para ver esta noche

Afortunadamente, La Verdad Noticias tiene cubierto ese frente y asumimos la gloriosa carga de seleccionar algunas series de televisión para su placer visual. Entonces, sin más preámbulos, aquí hay 8 series de televisión que debutaron este año y que merecen ser vistas en exceso este Halloween.

La maldición de Bly Manor (Netflix)

Una joven niñera es contratada por un hombre misterioso para cuidar de su sobrino y sobrina huérfanos en la casa de campo familiar, Bly Manor.

La tan esperada secuela de la aclamada serie de televisión de Netflix 2018 The Haunting of Hill House, Bly Manor sigue una narrativa muy diferente que se desarrolla en un formato de antología.

Esta vez, en torno a la novela de Henry James de 1898, The Turn of the Screw& y sus obras completas, se utilizan como base para construir una historia compleja y escalofriante de romance gótico y cosas espeluznantes que surgen en la noche.

Puede sentirse un poco confuso al ver a los mismos actores de Hill Houseretratar diferentes personajes en este nuevo capítulo, pero eso es solo una pequeña advertencia. Al igual que con la entrada anterior, las actuaciones en general son simplemente fenomenales con la clara destacada siendo T'Nia Miller como la Sra. Grose.

Es seguro decir que el autor de terror Mike Flanagan (Doctor Sleep) ha creado una vez más una obra maestra en el horror de la pantalla pequeña con The Haunting of Bly Manor , que es obligatorio ver este Halloween.

El forastero (HBO)

Una investigación policial aparentemente sencilla sobre el asesinato de un niño toma un extraño giro hacia lo sobrenatural.

Uno de los dramas de crímenes sobrenaturales más fascinantes que ha surgido de una cadena de televisión convencional, The Outsider es un viaje lleno de suspenso y emoción de principio a fin.

Desde el principio, el espectáculo secuestrará sus sentidos junto con su atención con su narrativa llena de suspenso y sus conmovedoras actuaciones, de eso no hay duda. Con un elenco de actores talentosos que incluyen a Ben Mendelsohn, Jason Bateman y Cynthia Erivo, esta adaptación de Stephen King ciertamente puede ser declarada como una de las mejores adaptaciones para la pantalla chica de sus esfuerzos más recientes.

Y con la reciente revelación de King de que la temporada 2 está avanzando, los fanáticos de esta serie de HBO ciertamente tendrán un verdadero placer que esperar en el futuro.

Lovecraft Country (HBO)

Un hombre se embarca en un viaje por carretera por el Jim Crow America de los años 50 en busca de su padre y obtiene más de lo que esperaba.

Este programa es positivamente loco y lo digo en serio en todos los sentidos de la palabra. Basado en la novela homónima de Matt Ruff de 2016, Lovecraft Country subvierte los tropos de géneros familiares a la vez que agrega algunos comentarios sociopolíticos inteligentes a la mezcla.

La mayoría de los episodios son independientes, pero hay un arco de la historia central que se extiende a lo largo de la serie, que une todo. Fusionar múltiples géneros dispares no es una hazaña fácil, pero la showrunner Misha Green (Underground) logra precisamente eso, utilizando el material fuente de Ruff como punto de partida y ampliando sus temas y conceptos.

En cuanto al desempeño, tanto Jurnee Smollett como Jonathan Majors brillan agregando profundidad y seriedad a sus respectivos personajes. Mírelo, pero espere un viaje salvaje.

Lovecraft Country este programa es positivamente loco

Drácula (Netflix y BBC)

El Conde Drácula viaja desde sus orígenes en Europa del Este mientras lucha contra los descendientes de Van Helsing y más allá.

Esta miniserie sin duda es una visita obligada para aquellos que buscan una gran historia junto con algunos sustos excelentes. El programa lanza una bola curva proverbial a mitad de camino en la narrativa, al cambiar la historia a un entorno más moderno que lo convierte en una experiencia única, aunque extraña.

Claes Bang ofrece una versión más matizada y reflexiva del famoso antagonista titular, lo que lo convierte más en un antihéroe que en un villano cuando concluye el programa. Una interpretación interesante pero que probablemente alienará a algunos Drácula incondicionales.aficionados.

Sin embargo, esta historia de horror gótico empapada de sangre vale la pena verla durante esta temporada.

Dracula un clásico que no debes perderte

Penny Dreadful (Showtime)

Cuando un espantoso asesinato conmociona a Los Ángeles en 1938, dos detectives se ven envueltos en un misterio que tiene sus raíces profundamente enterradas en la turbulenta historia de la ciudad.

Después de una pausa de cuatro años, el programa de televisión aclamado por la crítica de Showtime regresa con fuerza con una nueva y atractiva entrada, que cambia un Londres cubierto de niebla a favor de un Los Ángeles moteado por el sol alrededor de 1938.

También están ausentes los adornos abiertamente góticos y la triste melancolía literaria de las temporadas anteriores. Pero no dejes que este cambio en el escenario te engañe, City of Angels es tan desgarradora y barroca como los predecesores de la serie repletos de su propia marca de terror e intriga.

Game of Thrones'Natalie Dormer está teniendo un baile proverbial aquí, retratando una multitud de personajes diferentes que incluyen al antagonista principal del programa.

Además, cabe mencionar a Daniel Zovato y Nathan Lane, quienes interpretan a los desafortunados detectives que se ven envueltos en este misterio sobrenatural. Una historia apasionante de principio a fin, City of Angels definitivamente vale la pena su tiempo en este Spooktober.

Penny Dreadful es buen programa de terror para esta noche

Monsterland (Hulu)

Solo una delgada línea separa al hombre de la bestia, ya que las personas quebrantadas se ven obligadas a cometer actos desesperados en un intento por reconstruir sus vidas.

Esta no es la típica serie de televisión de terror. Esta serie de antología de ocho episodios es bastante sombría y oscura, pero lo que la hace más aterradora es cuán identificables son los temas que abordan, que van desde la depresión, la ansiedad, la soledad y el dolor.

El hecho de que cada episodio se desarrolle en una ciudad diferente de la América contemporánea demuestra que estos 'horrores' no son algo confinado a una ubicación o localidad específica, como es el caso de la mayoría de las narrativas de terror.

Basado libremente en la colección de cuentos estelares de Nathan Ballingrud titulada North American Lake Monsters: Stories , Monsterlanddesdibuja la línea entre lo que separa al hombre de la bestia, al explorar el aspecto más oscuro y primario de la psique humana.

Si eres fanático del terror que provoca pensamientos a fuego lento con actuaciones cautivadoras y arcos de historias intrigantes, busca esto. No te decepcionará.

Monsterland no debes perdertela

Ju-On(Netflix)

Ju-On: Origins es la última entrega de la franquicia Ju-On, que explora los oscuros orígenes de la ahora infame maldición.

Con los conceptos de la serie Ju-On extendidos y sobreutilizados más allá del punto sin retorno, parecía que dar nueva vida a la franquicia era algo parecido a una quimera. Sin embargo, de manera impresionante, esta serie de televisión de Netflix compuesta por seis episodios de treinta minutos logra eso y mucho más.

Con un tono mucho más agudo, esta nueva entrada también es mucho más brutal y hardcore que cualquiera de sus predecesores, y contiene algunos momentos seriamente perturbadores y brutalmente impactantes.

Y aunque juega según el conjunto de reglas previamente establecidas de la franquicia, en general es su propia bestia, lo que en realidad es algo bueno. Las actuaciones, que también son uniformemente estelares en todos los ámbitos, elevan el material y lo hacen más impactante y visceral. Una visita obligada si quieres tener miedo.

Ju-On es un buen programa para ver este día de Halloween

Helstrom (Hulu)

Los hijos de un misterioso y poderoso asesino en serie rastrean lo peor de la humanidad con su habilidad y actitud.

Al no ser demasiado familiarizado con esta propiedad particular de cómics Marvel, de Hulu Helstrom sin duda me sorprendió cuando debutó este mes.

Si bien no alcanza la calidad de Supernatural de The CW, que es la otra serie de televisión con tintes de terror con hermanos que me viene a la mente, Helstrom tiene un gran valor de entretenimiento repleto de algunos elementos de terror decentes, que son más que suficientes.

Helstrom excelente programa para ver esta noche de terror

Tanto Tom Austen como Sydney Lemmon impresionan como protagonistas de la serie, poseyendo una gran química y un encanto innato. Parece muy poco probable que Hulu renueve la serie por otra temporada, pero eso está por verse.

TE PUEDE INTERESAR: Halloween: ¿cómo celebrarlo en tiempos de PANDEMIA?

En resumen Helstrom no intenta reinventar la rueda en términos de innovación y originalidad, pero todavía hay mucho que disfrutar aquí si eres fanático del terror.