¿Habrá una segunda temporada de 'The Falcon and the Winter Soldier'?

Protagonizada por Sebastian Stan, Anthony Mackie y Wyatt Russell, The Falcon and the Winter Soldier continúa después de los eventos en Avengers: Endgame y responde preguntas sobre quién reemplazará a Chris Evans como Capitán América.

A pesar de que The Falcon and the Winter Soldier ha sido tremendamente popular, solo contará con seis episodios. Saber esto ha dejado a muchos fanáticos preguntándose si habrá una segunda temporada del programa, pero desafortunadamente hay pocas respuestas.

Sebastian Stan dice que no ha escuchado nada sobre una temporada 2

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Sebastian Stan, quien interpreta al Soldado de Invierno, habló recientemente con Collider sobre la posibilidad de otra temporada, alegando que él y Kevin Feige no habían hablado al respecto.

"No, no lo hemos hecho", dijo Stan. "Como de costumbre, no sé cuál es el siguiente paso. En realidad, nunca lo hacemos. Tal vez algunas personas lo hagan, tal vez (Robert) Downey Jr. solía saberlo, no lo sé".

Kevin Feige tampoco tiene respuesta

En una conferencia de prensa separada, Feige también habló sobre el futuro de The Falcon and the Winter Soldier. Según Deadline, Feige tampoco estaba dispuesto a divulgar muchos detalles.

"Nos hacen (esa pregunta) mucho más en la televisión. ¿Dónde está la temporada 2?" Dijo Feige. "Lo enfocamos como en las películas: es mejor que hagamos esto genial, porque no podremos hacer otra".

Durante la misma conversación, Feige admitió que hay "ideas" en un segundo plano si el programa tiene otra temporada: “Si pudiéramos hacer otro, ciertamente hay ideas”. Los primeros 5 episodios de The Falcon and the Winter Soldier están disponibles en Disney +.

