¿Habrá The Amazing Spider-Man 3? Sony está tratando de convencer a Marvel

Es posible que veamos el regreso de El Sorprendente Hombre Araña/Foto: IGN

The Amazing Spider-Man, película protagonizada por Andrew Garfield, tuvo una buena recepción por parte de los fans cuando se estrenó en 2012, pese a las críticas. Sin embargo, su secuela, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, no logró ser la favorita del público, por lo que decidieron dejar a un lado esta historia.

Pero todo cambió gracias a la película del 2021, Spider-Man: No Way Home, cuando los fans vieron a Garfield unirse al Hombre Araña de Tom Holland y al de Tobey Mcguire. Desde ese momento y hasta ahora, los fanáticos están pidiendo ver las otras películas que estaban planeadas para The Amazing Spider-Man, y se ha revelado que Sony sí quiere producirlas pero con ayuda de Marvel Studios.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, The Amazing Spider-Man no sólo iba a tener una tercera parte, sino que también, Sony había planeado una cuarta cinta para Garfield y un spin-off de Sinister Six donde Dane DeHaan volvería como Harry Osborn, pero todo “se vino abajo”, cuando la segunda película fue un fracaso.

Sony y Marvel podrían unirse para hacer The Amazing Spider-Man 3

Este Peter Parker iba a tener cuatro películas y un spin-off, pero solo se lanzaron 2 filmes/Foto: Blog

Según información interna obtenida por Geekosity, Sony estaría planeando el gran regreso de Garfield pero con la ayuda de la otra productora. Se dice que la idea para The Amazing Spider-Man 3 es casi un hecho, y la única razón para no hacerlo público todavía es que Sony está averiguando si puede hacer un nuevo trato con Marvel.

El problema es que Kevin Feige ya tiene mucho en sus manos y él debe manejar su propio plan para las siguientes fases y movimientos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), así que no puede darle prioridad a otro universo que nada tiene que ver con él.

¿Andrew Garfield aceptará volver a interpretar The Amazing Spider-Man?

El actor actualmente tiene 38 años de edad, por lo que no está seguro si tiene la edad para poder volver a interpretar al Hombre Araña/Foto: Vandal

Además, hasta ahora se han manejado dos rumores sobre el posible regreso de Andrew Garfield. Uno es que su versión de Spider-Man podría aparecer en Venom 3, y la otra es que Venom sea el enemigo a vencer en The Amazing Spider-Man 3, haciendo referencia a un momento de Spider-Man: No Way Home en el que el héroe dice que le gustaría pelear contra un extraterrestre.

Por otro lado, muchos están asumiendo que Garfield simplemente dirá que sí, pero en varias entrevistas él ha dicho que ya se siente algo viejo para el papel y que sólo regresaría si la historia es tan buena como la última entrega que lo unió con Maguire y Holland.

Por lo que tendremos que cruzar los dedos para que Marvel y Garfield acepten una tercera entre de The Amazing Spider-Man con Sony.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!