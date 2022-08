HBO estrena La Casa del Dragón, el esperado spin-off de Game of Thrones

El estreno de la serie causó gran furor en todas las redes sociales.

El día de ayer, domingo 21 de agosto, fue un gran día para los fanáticos de Game of Thrones y todo gracias al estreno de La Casa del Dragón, la serie spin-off y precuela basada en la historia creada por George R.R. Martin que ha sido un éxito total a nivel mundial, por HBO.

Recordemos que La Casa del Dragón está basada en el libro ‘Fuego y Sangre’ y está ambientada 200 años antes de la historia original. A lo largo de 10 episodios, la serie contará la historia de la Casa Targaryen y el esplendor que gozó antes de ser derrotados.

Tal y como se esperaba, el primer episodio le da protagonismo absoluto a los miembros de la familia Targaryen, quienes discuten por decidir quién será el sucesor del Rey Viserys I y el conflicto por permitir que sea una mujer quien ocupe el puesto.

Pese a ser un episodio introductorio, la trama presentada en tan solo una hora y cinco minutos ha dejado satisfecho a los fans, quienes esperan con ansias que se estrene el siguiente episodio, mismo que promete ser igual de emocionante que su predecesor gracias a los pequeños detalles que sin duda dejaron a más de uno con la boca abierta.

Estreno de La Casa del Dragón causa furor en México

Cibernautas celebraron el estreno de La Casa del Dragón con dos tendencias en Twitter.

El estreno de La Casa del Dragón no pasó desapercibido y para prueba de ello tenemos el hecho de que los hashtags #LaCasadelDragón y #HouseTargaryen fueron parte de las principales tendencias en Twitter gracias a los miles de comentarios de los fans, quienes debatían entre ellos sobre el primer capítulo.

“Game of Thrones nos está dando lo que no sabíamos que necesitabamos”, “El primer episodio estuvo cardiaco, ya quiero que se estrene el siguiente”, “Amo pasar mi domingo viendo a la familia Targaryen luchar por el trono” y “Esta serie es la mejor de la historia y no lo discuto con nadie”, escribieron los fans de Game of Thrones en la plataforma de Twitter.

¿Dónde se podrá ver La Casa del Dragón?

Tanto el spin-off como la serie están disponibles de manera exclusiva en HBO Max.

La Casa del Dragón podrá verse exclusivamente por los canales de HBO y la plataforma de HBO Max. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la cadena televisiva propiedad de Warner Bros. Discovery acaba de añadir las 8 temporadas de la serie original en calidad 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

