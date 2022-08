HBO confirma segunda temporada de House Of The Dragon

Aunque apenas ha lanzado su primer episodio la famosa serie de fantasía de HBO, House Of The Dragon ha sido recibida de buena manera por los fanáticos del canal y la plataforma de streaming.

Y es que el temor de la cadena estaba en que la última temporada de Game Of Thrones no fue del todo bien recibida por los fanaticos quienes tuvieron opiniones divididas al cierra de la épica historia de Danaerys Targaryen y Jon Snow.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, House Of The Dragons se convirtió en la serie de estreno más vista de la historia con más de 9 millones de vistas a nivel mundial, duplicando lo que tuvo Game Of Thrones en su primer episodio.

HBO Confirma segunda temporada de House Of The Dragon

House Of the Dragon rompió récords durante su estreno

La buena recepción que ha tenido en el público ha hecho que HBO decida continuar con sus planes de contar la historia de la precuela de Game Of Thrones, a la cual todavía le faltan 9 episodios por emitirse.

La serie que rompió records y fue tendencia en redes sociales arojó más de 2 millones de búsquedas en Google, por lo que se augura un gran futuro para la serie.

Fueron estos números los que impresionaron a los ejecutivos de HBO pues el director de contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys se mostró muy contento con los resultados.

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche”

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House Of The Dragons?

Como te hemos mencionado, todavía queda mucho por esperar, pues a lo largo de las 9 semanas siguientes se terminará de emitir los episodios de la primera temporada, esto aunado a que apenas se acaba de anunciar la segunda temporada hace que los ejecutivos de HBO no tengan claro cuando podría llegar.

SIn embargo si somos optimistas sería en 2023, tal y como sucedió con Game Of Thrones quienes lanzaron una temporada anual desde 2011 hasta 2019, cuando concluyó la historia, al menos dentro de las pantallas.

