¿HBO Max se irá a Disney Plus? Esto es todo lo que sabemos hasta ahora

HBO Max y la incertidumbre de su catálogo

En las últimas horas se ha rumoreado que todo el contenido de HBO Max será vendido a Disney y que éste lo añadirá a su servicio de streaming en un nuevo apartado con costo extra.

Además cabe resaltar que los usuarios de la plataforma de HBO se quedaron sin seis películas originales, pues decidieron remover Moonshot, Superintelligence, The Witches, An American Picke, Locked Down y Charm City Kings.

Ante ello y sumándole la cancelación de la cinta 'Batgirl' han crecido los rumores y la incertidumbre ahora que la plataforma se fusione con Warner Bros. Discovery.

Como previamente te comentamos en La Verdad Noticias, varios portales de noticias de entretenimiento han dado por hecho que la plataforma de streaming pronto podría desparacer o mudarse de compañía.

El servicio de HBO en streaming se formó bajo la división de entretenimiento WarnerMedia y fue lanzado en en Estados Unidos el 27 de mayo de 2020 y a Latinoamérica llegó en julio de 2021, sin embargo se creó, principalmente, para albergar contenido del grupo de canales premium de HBO.

De momento lo poco certero que tenemos es que este día el futuro de la plataforma de streaming podría decidirse, pues habrá una importante junto entre los altos mandos de Warner y su nueva división Discovery.

¿Qué es Warner Bros. Discovery?

¿Qué es Warner Bros. Discovery?

Warner Bros. Discovery es una compañía global de medios y entretenimiento que oferta servicios de televisión, cine, streaming y videojuegos.

De tal manera dicha empresa combina los contenidos premium de entretenimiento, noticias y deporte de Warner Media con aquellos títulos de no ficción, entretenimiento y deportes de Discovery.

Al ser Warner Bros. Discovery quien maneje el servicio de HBO Max aún no se sabe cuáles serán los planes definitivos para sus series y películas, misma que sufrirán un gran cambio.

