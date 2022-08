HBO Max presenta Game of Thrones en 4K Ultra HD

La noticia ha causado gran furor entre los fanáticos de la exitosa serie.

HBO Max inició el mes de agosto consintiendo a sus suscriptores, en especial a aquellos que son fanáticos de Game of Thrones. Ahora, las ocho temporadas de la exitosa serie basada en las novelas de George R.R. Martin pueden ser disfrutadas en calidad 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

No obstante, debes de saber que dicha resolución sólo está disponible para ciertos dispositivos, por lo que es muy importante checar si cuentas con alguno de ellos para disfrutar de mayor nitidez, colores brillantes y sonido envolvente en todos y cada uno de los 73 episodios que conforman la serie.

La versión 4K Ultra HD de las ocho temporadas de la exitosa serie basada en las novelas de George R.R. Martin ya están disponibles en la plataforma.

Los dispositivos donde se podrá ver Game of Thrones en calidad 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos son:

Amazon Fire TV Stick 4K y Fire TV Cube

Televisores Android

Apple TV 4K

Google Chromecast Ultra y Chromecast con Google TV

Cosx Contour 2 y Contour Stream Player

4K LG Smart TVs

Roku Ultra 4800x, Roku 4k TVs, Roku Premiere y Roku Streaming Stick+

Televisores Samsung 4K

VIZIO 4K Smart TV

Xbox One S, Xbox One X y Xbox Series X|S

Xfinity X1 (Xi6) y Flex

XClass TV

“Los fans se verán inmersos en el mundo de Westeros de formas nunca vistas. Tanto si los suscriptores ven la serie por primera vez como si se anticipan al estreno de House of the Dragon, estos formatos hacen que los episodios se vean más nítidos y con colores más profundos y ricos, a la vez que cuentan con un audio atmosférico”, dice el comunicado de HBO Max donde anuncia las novedades de la serie basada en la novela A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin.

House of the dragon, el spin-off de Game of Thrones

Cabe destacar que el anuncio de la serie en formato 4K Ultra HD llega un par de semanas antes del estreno de House of the Dragon, el spin-off que relatará la historia de la casa Targaryen y que está ambientada 200 años antes de los sucesos de la historia original.

Tal y como te mencionamos anteriormente, el spin-off llegará a HBO Max el próximo 21 de agosto y se espera que sea un rotundo éxito al igual que su predecesora. Asimismo, los fans están ansiosos por volver al mundo de Westeros que los trae enamorados desde 2011.

¿Qué cuesta el HBO Max?

HBO Max se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares en México.

HBO Max cuenta con dos planes para sus usuarios: el móvil y el estándar. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el móvil tiene un costo de $99 MX al mes mientras que el estándar cuesta $159 MX. También ofrece planes trimestrales y anuales, mismos que dan grandes descuentos a quienes lo solicitan.

