HBO Max prepara "Welcome to Derry", serie precuela de It

WarnerMedia estaría planeando una nueva producción inspirada en la obra de Stephen King: It. Y es que, está película fue todo un fenómeno de masas del cine de terror. Por ello, HBO Max está desarrollando una serie precuela que contará los inicios de Pennywise y de Derry durante los años 60s.

Según los reportes de medios en Hollywood, el plan sería que esta producción explore la historia de Pennywise, el malvado y terrorífico payaso que está al centro de la historia de It. Todo mientras el título tentativo de la producción sería Welcome to Derry.

Como se recordará, han pasado casi de dos años desde que It llegó a los cines. Primero con la película de Andy Muschietti protagonizada por Jaeden Martell y Sophia Lilis entre otros. Después llegó la secuela It: Chapter 2, juntando a su reparto joven con estrellas como Jessica Chastain, James McAvoy o Bill Hader.

Tal fue el éxito de ambas cintas que HBO Max, filial de Warner Bros, está desarrollando una serie precuela. Dicho proyecto todavía se encuentra en fases muy previas de desarrollo y falta que consiga luz verde del estudio para que inicie su producción. Sin embargo, ya se conocen varios detalles al respecto.

Se filtran detalles de It, nueva precuela de HBO Max

Tendría como título 'Welcome to Derry' y estará ambientado en los años 60s.

Al parecer el proyecto tiene el título de Welcome to Derry y estará ambientado en los años 60s, contando los eventos previos de Pennywise en Derry antes de It, la cual está ambientada a finales de los 80s. Además, la historia también incluiría los orígenes de Pennywise.

Y es que en la primera película se recortaron varias escenas del pasado del payaso malvado en las que se veía su aspecto más humano durante los 1600s y 1990s, y realizando actos realmente perturbadores como devorando un bebé.

El director de las dos películas, Andy Muschietti, está desempeñando el papel de productor ejecutivo junto a su hermana Barbara Muschietti y el productor y guionista Jason Fuchs. Además, WB Televisión está creando una mini sala de escritores para ponerse manos a la obra con el proyecto.

Con unas etapas tan tempranas de desarrollo no hay directores ni mucho menos reparto. No obstante, con Pennywise tomando una figura tan clave en la historia, es de esperar que Bill Skarsgaard regrese para interpretar al mítico payaso asesino.

¿Qué significa Eso It?

Pennywise, el payaso bailarín, también llamado Eso (en inglés, It), es un personaje ficticio creado por el escritor Stephen King para su novela de terror It, en la cual es el principal antagonista y villano.