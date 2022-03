HBO Max anuncia fecha de estreno de House of the Dragon

La precuela de Game Of Thrones llegará a la plataforma de streaming HBO Max.

HBO Max anunció este miércoles la fecha oficial del estreno de la nueva serie del universo creado por George R.R. Martin ‘House of the Dragon’, la esperada precuela de Game Of Thrones.

La producción sufrió varios retrasos debido a la pandemia del COVID-19, sin embargo, el nuevo proyecto ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming. El proyecto llegará con nuevos personajes y se adentrará en la historia de los Targaryen.

Previamente en La Verdad Noticias te dimos a conocer el nuevo elenco de la esperada de la precuela de Game Of Thrones por el que en esta ocasión te traemos todos los detalles sobre su fecha de estreno.

¿Cuánto llegará House of the Dragon a HBO Max?

La serie llegará a través de HBO Max.

La nueva producción tiene lugar 300 años antes de lo que pudimos ver en Game Of Thrones. De acuerdo a lo visto en el trailer de la serie de HBO Max, la trama se centra en el Casa Targaryen y en los conflictos internos que se suscitan entre ellos, mismos que desataron una sangrienta guerra civil.

Esta serie está inspirada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Se espera que la precuela de esta historia llegue a la plataforma de streaming de HBO Max el próximo 21 de agosto.

En el reparto principal se encuentran Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, sucesor de Jaehaerys; Matt Smith como el príncipe Daemon, su hermano menor; Rhys Ifans como Otto Hightower, la Mano del rey; Olivia Cooke como Alicent Hightower, su hija; Emma D'Arcy como Rhaenyra.

¿Cuántas temporadas tendrá House of the Dragon?

La primera temporada de House of the Dragon, precuela de Game Of Thrones está conformada por 10 capítulos. La serie está basada en el título Sangre y Fuego de George R. R. Martin, al ser un extensa historia podemos intuir que tendrá al menos 5 temporadas, aunque de momento la producción no ha confirmado cuántas temporadas tendrá la serie.

