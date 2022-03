Guillermo del Toro arremete contra los Premios Oscar 2022 por esta razón

El director de cine no está conforme con los grandes cambios que habrá en la ceremonia/Foto: El Informador

Guillermo del Toro, director y guionista de cine mexicano que ha destacado en el séptimo arte internacional, decidió arremeter contra los recientes cambios que habrá en la ceremonia televisada de los Premios Oscar 2022.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante el pasado 22 de febrero se anunció que La Academia que organiza los Oscar 2022 dejará fuera de la transmisión televisada la entrega de 8 categorías de los premios: Mejor cortometraje documental, Mejor edición, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor banda sonora original, Mejor producción de diseño, Mejor cortometraje animado, Mejor cortometraje y Mejor sonido.

Esta decisión fue duramente criticada por el público y por diversos famosos, entre ellos el mexicano que ha ganado la estatuilla en varias ocasiones, pero no dudó en criticar a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas por esto.

¿Qué dijo Guillermo del Toro contra los Premios Oscar 2022?

A pesar de que Guillermo del Toro está nominado este año por su película “Nightmare Alley”, habló sobre su desacuerdo con esta edición 94 de los premios. Fue el pasado 28 de febrero durante la gala de la Asociación de Críticos de Hollywood, donde el mexicano que recibió el Premio al Logro Cinematográfico, declaró:

“No los hacemos solos. Lo hacemos juntos. Y la gente que los hace con nosotros, incluso arriesgándolo todo en una pandemia, hacen un poco milagroso el día”, dijo el aclamado cineasta de 57 años.

Más adelante, arremetió contra la Academia por dejar varias categorías fuera de la ceremonia principal, que además no se transmitirá en directo: “Si es que algún año fue el indicado para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para escucharlos y cantarlos fuerte”, declaró.

“No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero menos en este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para el cine”, remarcó en el video compartido por Hollywood Critics Association.

¿Por qué van a sacar 8 categorías de los Premios Oscar 2022?

Del Toro considera que se debe reconocer correctamente a cada una de los nominados en las categorías/Foto: Vox Populi

Ya desde hace unos años, algunos medios especializados han asegurado que el rating de la premiación ha caído de manera dramática, y es que la edición de hace un año fue vista por apenas 10 millones de espectadores, apenas el 56 por ciento de los televidentes del 2020 que era en ese entonces el peor récord de audiencia.

Ante esto, se ha especulado que la cadena que transmite oficialmente la ceremonia, ABC, puso un “ultimátum” a los organizadores de los Premios Oscar 2022, exigiendo que retiraran al menos 12 categorías para reducir el tiempo en televisión del evento; pero al final solo se quitaron 8. No obstante, se ha dicho que todo dependerá de la audiencia que haya este año, para saber si esas categorías podrían regresar.

Será hasta el próximo domingo 27 de marzo en el teatro Dolby de los Ángeles, California, donde se podrá ver si Guillermo del Toro podría ganar algún Oscar a pesar de sus fuertes declaraciones contra la premiación.

