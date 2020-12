'Guardianes de la Galaxia': Amanda Seyfried RECHAZO importante papel y lo lamenta

La actriz de 35 años Amanda Seyfried, rechazó el papel de Gamora en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 1', papel que después se lo quedo Zoe Saldana, ella admitió que le gustaba el guión del éxito de taquilla de Marvel, pero tenía algunas dudas importantes sobre la premisa.

Ella le dijo al podcast 'Awards Chatter' de The Hollywood Reporter: "No quería ser parte de la primera película de Marvel que fue una bomba. "Dije, '¿Quién quiere ver una película sobre un árbol parlante y un mapache?' Lo cual es claramente, estaba muy equivocado.

Amanda Seyfried se negó a interpretar a uno de los 'Guardianes de la Galaxia'.

“El guión fue genial, todo se basó en no querer ser 'ese tipo', porque si eres la estrella de una película gigante como esa, y es una bomba, Hollywood no te perdona.

"He visto que eso le pasa a la gente y fue un miedo gigante, gigante y pensé, ¿vale la pena?"

Amanda Seyfried asegura haber tomado la mejor decisión

La estrella de 'Mank' se ha abierto sobre cómo desairar la película en el pasado y reveló a principios de este año que ella "no es realmente una espectadora de películas de Marvel", mientras que la idea de pasar horas en la silla de maquillaje también la desanima.

Ella explicó: "Yo estaba como, 'Ah, no quiero ser verde. Es mucho trabajo'.

"Recuerdo que Jennifer Lawrence habló una vez sobre cuánto tiempo le tomó ponerse azul [para las películas de 'X-Men'].

"Y yo estaba como, 'Eso parece un infierno en la tierra', porque luego te preparas y solo estás allí por un par de horas, y luego tienes que quitarte todo. Y esa fue literalmente la razón".

Mientras tanto, señaló que su hija Nina, de tres años, es una gran fanática de los superhéroes, aunque todavía no se ha metido en el cine.

Ella agregó: "No son películas, son libros que mi amigo Morris Katz en realidad escribió un montón de libros de superhéroes, y a los niños les encanta.

"Se trata de ser amable, y de lo que hace cada superhéroe. Y el que leemos hoy es sobre villanos. Ella ha estado cargando ese libro. Y es solo, quiero decir, ella está en Raven en este momento.

"Como si le gustara ser Cuervo en la ducha, pero no creo que sepa lo suficiente sobre lo que hacen todos, pero sabe cómo son y cuáles son sus poderes. Creo que es genial. Creo que estos libros son geniales . Pero no, ella no ha visto ninguna película ".

TE PUEDE INTERESAR: 'Guardianes de la Galaxia 3' se despide definitivamente de un importante personaje

'Guardianes de la Galaxia Vol 3' esta en producción para su nueva entrega, no dejes de seguir a La Verdad Noticias para mantenerte informado sobre la fecha de estreno de esta espectacular película que esta por llegar.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.