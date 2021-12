Grey's Anatomy abandona Netflix; este es el último día para ver la serie

Grey's Anatomy saldrá de Netflix en varias regiones del mundo el próximo 1 de enero de 2022. Sin embargo, el popular drama médico creado por Shonda Rhimes permanecerá por un tiempo en la plataforma en Estados Unidos.

Creado por Shonda Rhimes, la serie es el drama médico que se transmite por ABC es uno de los programas de mayor duración en la historia de la cadena y sigue a Meredith Gray, quien se encuentra atrapada en pasiones personales y profesionales con sus compañeros médicos en un hospital de Seattle.

Ahora, el drama médico pronto dejará Netflix junto con una gran cantidad de otras propiedades propiedad de Disney como New Girl, Sons of Anarchy y How I Met Your Mother.

¿En qué países Grey's Anatomy dejará Netflix?

La serie solo estará disponible en Neftlix de EE.UU. y Canadá

Según los datos de Unogs, la serie médica pronto dejará Netflix en las siguientes regiones:

Brasil

Argentina

Hong Kong

Japón

Filipinas

Tailandia

Corea del Sur

Malasia

En la mayoría de los casos, Netflix tiene las 17 temporadas de la serie que representan cientos de episodios los cuales ahora abandonarán el servicio en el nuevo año. Una vez que la serie salga de estas regiones, solo Netflix Canadá y Estados Unidos la tendrán disponible.

Si deseas continuar viendo la serie podrás recurrir a Primer Video y Star Plus, ambas plataformas de streaming tienen disponibles cada una de las temporadas de la serie y se espera que la última y nueva temporada también llegue a estos sitios.

¿Cuál es el salario de Meredith Grey?

Ellen Pompeo da vida a Meredtih Gray

Según un informe de 2020 de Forbes, Ellen Pompeo, quien da vida a Meredith gana 550,000 de dólares por episodio en la serie Grey's Anatomy. También recibe alrededor de 6 millones de dólares por año de su participación en las ganancias de la sindicación. Con todo, Forbes informa que gana 19 millones por año.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado de las noticias de hoy!