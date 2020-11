Grey’s Anatomy: Temporada 17 LLEGARÁ con un nuevo personaje

La temporada 17 de 'Grey's Anatomy'contará con un nuevo personaje en Gray Sloan Memorial Hospital. Mackenzie Marsh fue elegida para un nuevo papel recurrente en el drama médico de larga duración de ABC.

La serie regresa el jueves 12 de noviembre en ABC a las 9 pm ET, luego del estreno de la temporada de Station 19. Ambos programas tocarán la pandemia de coronavirus en el estreno del crossover.

Mackenzie Marsh en Grey`s Anatomy

Marsh interpretará a Val Ashton, un personaje inteligente y amante de la diversión que trabaja en publicaciones y es extremadamente solitario, informa Deadline. Marsh actuó recientemente en Charmed, Will & Grace, American Housewife y The Following.

También protagonizó las películas Just Before I Go y Pee-wee's Big Holiday. Según la página de IMDb de Marsh, protagonizará al menos los dos primeros episodios de la temporada 17 de Grey's Anatomy, "Todas las fiestas del mañana" y "El centro no aguantará".

La noticia del casting llegó unos días después de que la estrella Ellen Pompeo le dijera que podría estar preparándose para terminar su legendaria carrera como la Dra. Meredith Gray en el programa.

La Verdad Noticias había informado con anterioridad que Pompeo había dicho que "podría ser" súltimo año ya que la temporada 17 es el último año de su contrato. Sin embargo, cuando se trata del programa en sí, Pompeo dijo que no está segura de cuánto tiempo podría durar.

'Grey's Anatomy' Temporada 17

La serie ya es el drama médico estadounidense en horario estelar de mayor duración y todavía se encuentra entre los programas mejor calificados en el grupo demográfico de 18 a 49 años.

"No sabemos aún cuando el programa realmente está terminando. Pero la verdad es que este año podría ser el final. Y entonces todo es muy importante para mí, que el programa es bueno al igual que todos los personajes y las historias.

Aunque no es mi lugar necesariamente luchar por los personajes de otras personas, me importa mucho la integridad del programa, las historias que contamos y la calidad ", dijo Pompeo.

‘Grey’s Anatomy’ tocará temas de la pandemia del coronavirus

Más tarde dijo que está llamando "constantemente" a los productores ejecutivos Krista Vernoff, Debbie Allen y Shonda Rhimes sobre la dirección de su personaje.

Vernoff, quien se desempeña como showrunner, le dijo el mes pasado que estaba preocupada por cómo Grey's debería manejar la pandemia.

Pensó que la gente no querría ver un programa de ficción al respecto, pero sus escritores la convencieron de lo contrario. La coproductora ejecutiva Lynne E. Litt dijo que la pandemia era "la mayor historia médica de nuestras vidas" y presentó una idea.

Naser Alazari, un médico que pasó la pausa del programa trabajando en una clínica, también le dijo a Vernoff que era importante que el drama médico más popular del mundo manejara la crisis.

“Esta es la historia médica más importante de nuestra vida y está cambiando la medicina de forma permanente. Y tenemos que contar esta historia'', le dijo Alazari.