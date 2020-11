Grey's Anatomy: ¿Qué sabemos del estreno de la temporada 17 de la SERIE?

'Grey's Anatomy' regresa para la temporada 17 este 12 de noviembre con los médicos enfrentando uno de sus mayores desafíos hasta ahora: la pandemia de COVID-19. La Verdad Noticias tiene las respuestas a todas sus preguntas sobre el elenco, las historias y más.

La espera para la temporada 17 de Grey's Anatomy ha sido larga, pero valdrá la pena. El drama médico de mayor duración se retrasó inicialmente debido a la pandemia de COVID-19 en curso, pero después de que el elenco y el equipo lograron filmar de manera segura tiene más sorpresas en camino.

Esta temporada será diferente a cualquier otra. Después de 17 temporadas, los médicos de Grey Sloan nunca se habían enfrentado a una pandemia como esta, pues la serie tratará la crisis sanitaria en la nueva entrega además de lidiar con las vidas personales de sus personajes.

¿Quién regresa a Grey´s Anatomy?

Ellen Pompeo está de regreso como la Dra. Meredith Grey, junto con los veteranos de Grey's Anatomy, Chandra Wilson y James Pickens Jr. como la Dra. Miranda Bailey y el Dr. Richard Webber.

Meredith, Miranda y Richard son los únicos tres miembros del elenco que han estado en el programa desde la primera temporada.

Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens Jr. regresen en la temporada 17 de Grey´s Anatomy

A ellos se unirá el resto del increíble elenco que incluye a Kevin McKidd como el Dr. Owen Hunt, Jesse Williams como el Dr. Jackson Avery, Caterina Scorsone como la Dra. Amelia Shepherd, Camilla Luddington como la Dra. Jo Karev, Kelly McCreary como la Dra. Maggie Pierce, Giacomo Gianniotti como el Dr. Andrew DeLuca, Kim Raver como el Dr. Teddy Altman, Greg Germann como el Dr. Tom Koracick, Jake Borelli como el Dr. Levi Schmitt y Chris Carmack como el Dr. Atticus “Link” Lincoln.

Richard Flood también regresará al Dr. Cormac Hayes, pero esta temporada será un personaje regular de la serie. El personaje de Anthony Hill, el Dr. Winston Ndugu, se reconectó con Maggie en la temporada 16, y su historia continuará. Anthony también es un regular de la serie en la temporada 17.

¿Qué pasará en estreno de la temporada 17?

El evento de estreno de crossover con Grey's Anatomy y su serie hermana, Station 19 comenzará el 12 de noviembre a las 8 p.m. El estreno de Station 19 será seguido por el estreno de dos horas de la temporada 17 de Grey’s Anatomy.

Grey's Anatomy estará ambientada un después del inicio de la pandemia de COVID-19. Todos los médicos de Gray Sloan se encuentran en la primera línea de esta crisis de salud mundial. Mientras tanto, un incendio iniciado involuntariamente ha hecho que los socorristas de la Estación 19 lleven pacientes al hospital para recibir tratamiento.

Bailey se encontrará en medio de una discusión con las familias de los pacientes mientras esperan noticias sobre sus hijos que resultaron heridos en un incendio. Winston sorprende a Maggie, mientras Amelia y Link intentan divertirse como nuevos padres.

Teddy descubre que sus colegas saben más de lo que a ella le gustaría sobre los problemas de su relación con Owen, y Richard y Koracick se ponen manos a la obra.

¿Cuál es el nombre del bebé de Amelia?

Grey´s Anatomy revelará el nombre del bebé de Amelia y Link

Se suponía que el nombre de su bebé se revelaría en el final de la temporada 16. Debido a la pandemia de COVID-19, ese episodio nunca se filmó. Los fanáticos aprenderán el nombre del bebé en el estreno de la temporada 17.

Pero pueden descartar el nombre de Derek, fanáticos de Grey's Anatomy. "Te diré que el nombre no es Derek", dijo Krista Vernoff a THR.

“Te diré que la frase en [la temporada 16, episodio 22] sobre Derek fue que Link lo sugirió y Amelia dijo: 'No quiero llorar cada vez que miro a mi bebé, así que no'. Pero el el nombre es significativo, sí".

¿Es la temporada 17 la última?

La serie no se ha renovado para la temporada 18 hasta el momento. Sin embargo, Ellen Pompeo no descarta terminar el programa con la temporada 17. “Todavía no sabemos cuándo realmente termina el programa. Pero la verdad es que este año podría serlo”.

La actriz de Grey´s Anatomy continuó: "Estoy luchando constantemente para que el programa en su conjunto sea lo mejor posible", continuó. “Como productor, siento que tengo permiso para poder hacer eso. Quiero decir, este es el último año de mi contrato en este momento. ¿No sé si este es el último año? Pero muy bien podría ser".

¿Cuáles son tus predicciones para la temporada 17 de Grey´s Anatomy?, ¿Crees que sea la última? y ¿Qué esperas de su temporada basada en la pandemia de coronavirus? Dinos que piensas en los comentarios.

