Gorillaz anuncia colección COMPLETA de Song Machine: Temporada 1 - Strange Timez

Gorillaz ha estado sorprendiendo durante varios meses con sus colaboraciones para su nuevo proyecto de música, "Song Machine".

En su cuenta oficial de Instagram, Gorillaz ha confirmado que la colección completa, "Song Machine: Season One - Strange Timez", llegará el 23 de octubre y la preventa ya se encuentra abierta para los fans de la banda.

En Song Machine, Gorillaz ha colaborado con un montón de artistas invitados increíbles como Beck, Elton John, Fatoumata Diawara, Georgia, Kano, Leee John, Octavian, Peter Hook, Robert Smith, Roxani Arias, ScHoolboy Q, Slaves, Slowthai, St Vincent y 6LACK, así como CHAI, EARTHGANG, Goldlink, Joan As Police Woman, JPEGMAFIA, Moonchild Sanelly, Unknown Mortal Orchestra, Skepta y Tony Allen.

Gorillaz también han presentado su último sencillo, 'Strange Timez' con Robert Smith, vocalista de The Cure para entusiasmarnos aún más por lo que está por venir.

¡Mira la lista completa de canciones y novedades de "Song Machine: Season 1 - Strange Times" a continuación!

"Song Machine: Season One - Strange Timez"

1. Strange Timez (con Robert Smith)

2. The Valley of The Pagans (con Beck)

3. The Lost Chord (con Leee John)

4. Pac-Man (con ScHoolboy Q)

5. Chalk Tablet Towers (ft. St Vincent)

6. The Pink Phantom (con Elton John y 6LACK)

7. Aries (con Peter Hook y Georgia)

8. Friday 13th (con Octavian)

9. Dead Butterflies (con Kano y Roxani Arias)

10. Désolé (ft. Fatoumata Diawara) (Versión extendida)

11. Momentary Bliss (ft. Slowthai y Slaves)

Listado de Deluxe Tracks de Gorillaz

12. Opium (ft. EARTHGANG)

13. Simplicity (ft. Joan As Police Woman)

14. Severed Head (con Goldlink y Unknown Mortal Orchestra)

15. With Love To An Ex (con Moonchild Sanelly)

16. MLS (con JPEGMAFIA y CHAI)

17. How Far? (con Tony Allen y Skepta)

Gorillaz, liderado por Damon Albarn, también han anunciado SONG MACHINE LIVE, una actuación transmitida en vivo a nivel mundial que tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre. Vea más información sobre eso aquí.

¿Cuál colaboración de Song Machine esperas con más ansías? Dinos en los comentarios.