Godzilla vs. Kong lleva a HBO Max a un nuevo récord de descargas

Godzilla vs. Kong está llevando la cuadrilogía MonsterVerse de Legendary a su clímax con una pelea entre los dos Titanes más populares, y el público ha respondido de la misma manera al ver la película en los cines y transmitirla con HBO Max.

La película ha tenido tal éxito de taquilla durante la pandemia de Covid-19, que se ha convertido en una de las películas más vistas de la era post pandemia, y parece que este éxito también ha sido especialmente fructífero para el servicio de transmisión HBO Max.

Tras los informes de que el debut de Godzilla vs. Kong impulsó una nueva ola de nuevos suscriptores a HBO Max, Variety ahora informa que HBO Max se ha colado en el Top 10 de las aplicaciones más descargadas en los Estados Unidos durante el primer trimestre de este año.

HBO max, la novena 'app' más descargada de Estados Unidos

HBO max, la novena app más descargada de Estados Unidos

HBO Max se ha adueñado de la posición número 9 en esta lista (justo debajo de Netflix y por encima de la aplicación Snapchat). Aquí está el listado completo de las apps más descargadas en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2021:

Tik Tok YouTube Reuniones en la nube ZOOM Facebook Instagram Facebook Messenger Aplicación de efectivo Netflix HBO Max Snapchat

Si bien no se han publicado números concretos sobre cuántos suscriptores de HBO Max han llegado gracias a Godzilla vs. Kong, los informes de su debut han señalado cómo la película ha superado por mucho a la cinta Wonder Woman 1984.

Es tanto el éxito de esta nueva película que los fanáticos han pedido a Legendary que continúe con el MonsterVerse. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Legendary todavía no ha revelado ningún plan más allá de Godzilla vs. Kong.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.