Godzilla vs. Kong: Conoce los poderes y el origen del hacha de King Kong

Godzilla vs. Kong ahora está disponible en HBO Max y actualmente se exhibe en los cines, y con el estreno de la nueva película de Legendary Pictures, se han aclarado muchas dudas que surgieron en los avances, incluido el lugar donde vino el hacha de King Kong.

Advertencia. Si aún no has visto Godzilla vs. Kong, este artículo de La Verdad Noticias entrará en un territorio de spoiler serio, por lo que es posible que desees mantenerte alejado si deseas ingresar al último estreno de Legendary Pictures sin spoilers.

Como atestiguamos en Godzilla vs. Kong, Kong está siendo dirigido por la organización Monarch junto con una mezcolanza de militares que buscan entrar en la "Tierra Hueca", que ha sido promocionada como el lugar de nacimiento de los Titanes.

En el camino a la Tierra Hueca, Kong y Godzilla tienen una batalla titánica en el mar, con el gobernante de la Isla Calavera usando barcos bajo sus pies para tener una oportunidad contra el rey lagarto que es bastante experto bajo el mar.

Cuando la pelea llega a su fin, Kong puede llegar a Hollow Earth. Ahí el pequeño amigo de Kong, Jia, convence al primate de que su familia podría estar viva dentro de la Tierra Hueca, y aunque Kong no encuentra ningún pariente vivo, entra en contacto con el lugar donde alguna vez vivió.

Los poderes y el origen del hacha de King Kong

En lugar de que King Kong cree físicamente el hacha él mismo (como muchos imaginaban), lo encuentra en el suelo, enterrado en el cráneo de un monstruo gigante que podría estar relacionado con Godzilla.

Dado que el hacha tiene claramente una hoja que está hecha de la escala de un monstruo gigante , puede desviar el aliento atómico de Godzilla y también le da a Kong una ventaja muy necesaria cuando se trata de luchar contra el rey lagarto.

Con Kong aún conservando el hacha después de su batalla contra Godzilla, estamos cruzando los dedos para que ambos regresen para otra entrada en el Monster-Verse de Legendary Pictures.

