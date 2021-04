Godzilla vs. King Kong: Científicos analizan quién ganaría realmente

A pocos días antes del lanzamiento de la pelea de rencor más esperada de 2021, Godzilla vs King Kong. Los científicos Nathaniel J. Dominy y Ryan Calsbeek analizaron quien podría ser el verdadero ganador de esa batalla.

Los dos tienen mucho en común son colegas, científicos, profesores de Dartmouth. Uno de ellos (Nathaniel) estudia primates, el otro (Ryan) reptiles y anfibios.

Godzilla vs. Kong versión original de 1954.

En 2019 mientras tomaban un café, los dos profesores forjaron un vínculo cuando se dieron cuenta de que podían escribir un artículo que examinara el crecimiento evolutivo de Godzilla en el cine que se remonta al original de 1954.

Cada uno de ellos creció con las versiones originales de los personajes. Ryan veía las películas de Godzilla en blanco y negro cuando era niño, mientras que Nathaniel las veía de adolescente mientras veía Mystery Science Theatre 3000.

Nathaniel y Ryan analizaron tres áreas principales que afectarían una pelea entre Godzilla y Kong: anatomía, geografía e inteligencia. Los enfrentamientos anteriores entre los dos titanes se usaron como evidencia, ya que la última película aún no se había lanzado durante el tiempo de la entrevista.

La Verdad Noticias tratara de hacer lo posible para no revelar ningún spoiler, pero si ya tuviste la oportunidad de verla y no te gustó el resultado final, este articulo será de tu agrado.

La anatomía de los personajes

La anatomía de Godzilla podría ser una desventaja para ganarle a Kong.

En el artículo de Nathaniel y Ryan, "El crecimiento extraordinario de Godzilla a lo largo del tiempo refleja un aumento en la angustia antropocena", describen al personaje principal como un "dinosaurio ceratosaurus y un taxón de Lázaro". En comparación, King Kong es solo un gran gorila, aunque muy similar anatómicamente a sus hermanos que no son de Skull Island.

"Un gorila tiene brazos realmente largos, mientras que Godzilla tiene brazos relativamente cortos y rechonchos”. “Así que creo que esa es una de las mayores ventajas que tiene King Kong sobre Godzilla. Ahora, si has visto la película original de 1963 Godzilla vs. King Kong, King Kong da algunos golpes, pero un gorila no puede formar un puño de la misma manera que los humanos porque sus dedos son demasiado largos.

“En la película original, hay algunos golpes. Y por poco realista que sea, Godzilla está contraatacando con la cola ”, dice Ryan. "Entonces, la ventaja de alcance, la pierde si Godzilla puede usar estos movimientos de giro y balancear esa enorme cola".

Ryan comienza a describir las reservas de energía y grasa que los reptiles almacenan en sus colas. Luego, momentos después, describe cómo las garras comprimidas bilateralmente de los primates se convirtieron en uñas, que no son tan fatales como las garras.

Gran parte del intercambio entre Nathaniel y Ryan se desarrolla de esta manera, con defensas emocionales que conducen a explicaciones científicas. Queda claro que juzgar a las dos bestias basándose únicamente en su anatomía no proporcionará una respuesta satisfactoria.

La geografía del lugar de la batalla

Pelear bajo el agua le ayudaría a Godzilla a ganarle a Kong.

El principal punto de discordia de los dos científicos tiene que ver con la ubicación geográfica que albergará la pelea.

Usando King Kong vs.Godzilla de 1963 como punto de referencia, específicamente la conclusión de la película, donde los monstruos luchan en el Océano Pacífico, los colegas piensan que quien sea más adecuado para el agua reinará inevitablemente.

"Creo que la ventaja es para Kong porque, como endotermo, tendrá una mayor reserva de calor antes de perder toda su energía en el agua fría del océano", dice Ryan. "Mientras que Godzilla, al ser un ectotermo, creo que descargará el calor corporal casi de inmediato y quedará esencialmente inmóvil".

“El problema de estar en el agua para King Kong es que su densidad muscular es demasiado alta. Un gorila tiene una densidad muscular cuatro veces mayor que la de un ser humano. Ningún gran simio ha descubierto nunca cómo nadar. Una vez que está en el agua, creo que está en problemas".

Si Godzilla está más cerca en biología de una iguana marina, le iría mejor, admite Ryan. Dado que este tipo de iguanas pueden emerger del agua helada, tomar el sol y elevar su temperatura corporal, pueden sobrevivir en el agua cuando muchos reptiles no pueden.

Pero hay un factor final que podría darle una ventaja a Godzilla. "Godzilla también tiene esta fuente de calor potencialmente interna en presencia de este reactor termonuclear en su cuerpo", dice Ryan. "Así que es difícil decirlo con certeza".

La inteligencia de los personajes

Ambos personajes además de fueres son muy inteligentes.

Además de las características físicas de Godzilla y King Kong, sus rasgos definitorios son la forma en que responden a los humanos. En la mayoría de las representaciones, Godzilla tiene la agudeza emocional y mental de un huracán.

En comparación, Kong suele estar cachondo con las mujeres rubias y se hace amigo de humanos muy jóvenes. De todos los temas discutidos, la inteligencia de Godzilla y Kong fue el tema poco común en el que ambos científicos estuvieron de acuerdo.

“En lo que llamaríamos la relación estadística o la regresión lineal entre el tamaño del cerebro y la masa corporal, entonces, ¿qué tan grande es su cerebro en relación con el tamaño de su cuerpo? King Kong tendrá una gran ventaja”, admite Nathaniel.

“El cerebro reptil no solo es pequeño por unidad de tamaño corporal, sino que carece de una corteza prefrontal muy complicada. No están haciendo mucho pensamiento abstracto. Estoy tratando de evitar decir que los reptiles son estúpidos, pero son bastante tontos".

"Sí", dice Ryan.

Como resultado del cerebro superior de Kong, es el MacGyver de monstruos muy grandes, con la capacidad de reutilizar todo lo que está a su alrededor en armas (edificios, árboles, aviones, etc.). Este rasgo es algo que los científicos observan en los gorilas reales.

“En la naturaleza, hemos visto gorilas usando palos para sondear el agua, para evaluar la profundidad del agua antes de entrar con mucho cuidado, y nunca por encima de su cabeza”, continúa Nathaniel.

Entonces sabemos que los gorilas usarán palos y que tienen el potencial de usar herramientas en cautiverio. Podemos entrenar a los gorilas para que los usen.

Eso es definitivamente us una palomita en la columna de King Kong, es su capacidad para usar dispositivos externos para luchar contra un Godzilla".

¿Quién ganaría realmente en Godzilla vs. King Kong?

Los científicos eligieron a cada uno como ganador.

Después de mucho ir y venir y diferir, los dos eligen quién creen que saldrá victorioso de la pelea.

"Mi opinión personal es que Godzilla va a ganar esta pelea", dice Ryan. "Mi punto de vista científico es que Kong debería tener la ventaja, pero creo que las fuerzas van a aumentar a favor de Godzilla".

"King Kong, seguro ganará", responde Nate.

El desempate entre Godzilla y King Kong

Ambos personajes son realmente poderosos.

En un esfuerzo por traer una conclusión definitiva a este debate, CM Kosemen, un artista e investigador que se especializa en la evolución especulativa nos dio su opinión con respecto al tema en cuestión.

Él Invento dibujos en los que trato de imaginar cómo evolucionaría la vida en otras circunstancias”, dice. Cuando a Kosemen se le hizo la misma pregunta que a Nathaniel y Ryan, ofreció dos rasgos que le dan a Kong la ventaja: estructura familiar e inteligencia.

En un entorno del mundo real, el primer beneficio para Kong es el tamaño de la familia de un primate, según Koseman. Si este fuera el mundo real, Kong tendría una familia extendida lista para darle las manos a Godzilla y ser más astuto que él en todo momento.

Los primates siempre vienen con estructuras familiares”, dice Koseman. “Entonces, en una especie de escenario uniforme, King Kong tendría, como, dos de sus hijos y su hermano y tal vez los hijos de su tío. Serían todo un clan y estarían saltando sobre Godzilla hasta que ya no se moviera".

Pero el verdadero golpe mortal para Godzilla se remonta a su tonto cerebro de lagarto. En términos de inteligencia, el gran dinosaurio tiene muy pocas posibilidades de burlar al gran gorila.

“Los instintos de primates de King Kong le dan una ventaja porque los primates son adaptables”, dice Kosemen. “Tal vez Kong recibiría uno o dos golpes o sería herido, pero luego muy rápidamente aprendería cómo podía esconderse detrás del edificio Chrysler o atravesar otro rascacielos para golpearlo.

Quiero decir, simplemente podía correr y esconderse hasta que Godzilla se cansara y por la noche se abalanzara sobre él y terminara con eso ".

El ganador sería King Kong

King Kong sería el indiscutible ganador en esa batalla contra Godzilla.

Después de mucha controversia y debate, la ciencia ha dictaminado que King Kong sería el ganador.

A pesar de la actuación mediocre del primate en la película de Adam Wingard, Kong tiene la inteligencia, el atletismo y los rasgos físicos necesarios para acabar con el reptil gigante más famoso del mundo.

Pero a veces las maquinaciones corporativas y el aliento atómico son suficientes para frustrar incluso a las mentes científicas más talentosas.

Kong no se inclina ante nadie, excepto cuando la reputación de un kaiju de mil millones de dólares está en juego. Godzilla vs. King Kong ya esta disponible en cines y plataformas de streaming.

