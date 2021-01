Glenn Close actriz que dio vida a Cruella de Vil se quedó con toda la ropa de la cinta

Cruella de Vil caminó para que Miranda Priestly pudiera correr, y es absolutamente una de las mayores villanas de la moda de todos los tiempos. No es de extrañar que una reina de estatura similar, Glenn Close, haya escrito en su contrato de 101 dálmatas que Disney le permitiría quedarse con todo su guardarropa de personajes de Cruella de Vil, ¡Divinos!

Close se sentó con Pete Davidson para conversar sobre sus proyectos más memorables para la serie Actors on Actors de Variety para Amazon Studios. "¿Tomó algo del guardarropa de Cruella? Fue tan fabuloso", preguntó Davidson a Close, quien interpretó a la elegante villana Cruella de Vil en el éxito de los 90 en 101 Dálmatas y la secuela 102 Dálmatas.

Atuendo de Cruella de Vil número 1.

Close confesó que "conseguí en mi contrato que me quedara con todos los disfraces que usé en la película. Luego, cuando se enteraron de lo caros que eran, no estaban contentos de que estuviera en mi contrato. Querían hacer otra copia, otro juego, para mí. Dije 'no' ".

101 Dálmatas vuelve en un remake

Atuendo de Cruella de Vil número 2.

Disney prepara una nueva versión de 101 Dálmatas con Emma Stone de protagonista en donde se explicaran los orígenes de la villana Cruella de Vil, además la historia estará basada en como esta villana llego a ser tan aficionada en la moda al grado de lllegar a matar perritos para hacer su guardarropa, esta versión tendrá lugar en la década de los 80.

Se llevara a cabo en un ambiente muy punk, por lo que la Cruella que se observará será muy joven y procedente de una familia adinerada.

Atuendo de Cruella de Vil número 3.

