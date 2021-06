Gissette Valentin se une al elenco de The Walking Dead: World Beyond

El spin-off de The Walking Dead: World Beyond de AMC ha agregado a la actriz conocida por la serie, Cobra Kai y estrella de Ozark, Gissette Valentin al elenco de la serie. Te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Según un informe de Deadline, en The Walking Dead: World Beyond Valentin interpretará el papel de la cabo Diane Pierce, descrita como "un soldado inteligente e impulsivo que inspira el respeto de alguien en una posición de autoridad mucho más alta".

Ella se une a otro recién llegado, Max Osinski, que se reveló anteriormente para asumir el papel de Dennis, un "soldado una vez dedicado y disciplinado que ahora está tratando de recoger los pedazos de su vida". La producción de la segunda y última temporada de TWD: World Beyond está en curso.

El nuevo spin-off de TWD

Gissette Valentin se une al elenco de TWD: World Beyond

A diferencia de la serie insignia y el spin-off de Fear the Walking Dead, la serie World Beyond siempre se planeó para durar solo unas pocas temporadas. La serie fue creada por Scott Gimple y Matthew Negrete.

Se centra en los jóvenes supervivientes del apocalipsis zombi Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) y Silas (Hal Cumpston) se encontrarán con los soldados de traje negro del Ejército de la República Cívica.

Bajo el mando de la teniente coronel Elizabeth Kublek (Julia Ormond), el CRM dividió al grupo de adolescentes cuando Huck (Annet Mahendru) entregó Hope a Kublek, y Silas fue capturado por la misteriosa fuerza militar para finalizar la temporada 1.

¿Cuándo se estrena The Walking Dead: World Beyond temporada 2?

World Beyond se estrenó en 2020

The Walking Dead: World Beyond temporada 2 se estrena a finales de este año en AMC. Más detalles sobre la trama de la nueva entrega aún no se conocen por completo. Gimple también habló previamente con los fanáticos ansiosos por ver la conexión de World Beyond con Rick Grimes.

El showrunner dijo a los que esperan ver a Rick aparecer nuevamente en TWD con un regreso en World Beyond no deberían esperar eso específicamente, sino que quizás busquen en el programa los lugares que ha visitado en los más de seis años que ha estado lejos de The Walking Dead.

"Estos son algunos lugares en los que tendrá lugar World Beyond. Dos ubicaciones muy diferentes y hay varios mundos esta temporada en World Beyond", comentó Gimple, "Lugares muy, muy diferentes en los que se desarrolla la historia. Son dos lugares muy diferentes, y además hay un par de lugares diferentes y locos".

Ni siquiera el elenco sabe qué esperar en los nuevos episodios, sin embargo, la estrella de The Walking Dead: World Beyond, Jelani Alladin contó anteriormente el podcast, Talk Dead to Me: "No tengo ni idea de lo que nos espera, ni idea".

"Pero solo puedo imaginar, basándome en lo que vimos desde el final de la temporada 1 de World Beyond, que habrá mucha acción, muchas patadas en el trasero, y mucha lucha en este programa de zombies".

"Creo que será increíble que el programa traiga una energía diferente ahora que has visto a estos niños pequeños que comenzaron en este viaje tan ingenuos que ya no son eso. Literalmente manchado de sangre", finalizó la estrella de The Walking Dead: World Beyond.

