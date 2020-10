Gilmore Girls "no existiría" sin esta película de culto ¡No lo creerás!

Gilmore Girls ha logrado mantenerse como una de las series más amadas por los espectadores desde la era 2000 por sus incansables referencias a la cultura pop, líneas feministas pero divertidas de los miembros del elenco y la relación madre-hija entre Rory y Lorelai, interpretadas Alexis Bledel y Lauren Graham.

Pero muchos fanáticos de Gilmore Girls no saben que el programa nunca habría existido sin una película clásica de culto de finales de la década de 1990.

¿Qué película de 1999 inspiró la creación de Gilmore Girls para el WB? ¡Sigue leyendo para saber!.

"Gilmore Girls" inspirada en falso documental de 1999

En un artículo de BuzzFeed en honor al 15 ° aniversario de Drop Dead Gorgeous, la publicación habló con uno de los productores de la película, Gavin Polone.

Gavin Polone "se cortó los dientes con Drop Dead Gorgeous", pero desde entonces, se ha convertido en "un gran nombre en Hollywood", argumentó BuzzFeed.

"Desde la película, ha producido varios proyectos notables, incluidos Zombieland, Curb Your Enthusiasm y Family’s Twisted de ABC", continúa el sitio web. También fue productor de la clásica serie de principios de la década de 2000 en The WB (que más tarde se convertiría en The CW), Gilmore Girls.

Drop Dead Gorgeous fue protagonizada por Kirstie Alley, Ellen Barkin, Denise Richards y Kirsten Dunst.

BuzzFeed incluso nombra a Gilmore Girls como uno de los "logros más tangenciales inspirados en Drop Dead Gorgeous", estrenada en 1999.

Eso es porque Polone reconoció el valor de algo muy específico sobre la película de 1999. Si bien no se inspiró en el estilo de falso documental de Drop Dead Gorgeous ni en el sombrío humor negro, vio algo especial en los personajes y sus relaciones entre ellos.

Similitudes entre "Drop Dead Gorgeous" y "Gilmore Girls"

“Mientras producía la película, Polone se sintió intrigado por las complicadas relaciones madre-hija representadas”, informó BuzzFeed, por lo que Polone decidió que quería llevar esta idea a la televisión.

“Llegó a la idea de una serie de televisión que explorara a otra madre e hija de edades cercanas, aunque menos complicadas que en Drop Dead Gorgeous”.

Mientras que Amy Sherman-Palladino es a menudo a quien se le atribuye la idea detrás de Gilmore Girls, Gavin Polone es en realidad la persona que "le presentó el concepto a la escritora".

Polone le confirmó a BuzzFeed que existe una línea directa de inspiración de la comedia de concursos de belleza, Drop Dead Gorgeous y la dramaturgia de madre e hija de una pequeña ciudad de Connecticut, quienes hablan rápido, Gilmore Girls.

"Gilmore Girls no existiría si yo no hubiera producido esa película", admitió Polone.

"Por tenue que sea la correlación", argumentó BuzzFeed, "existe un vínculo directo entre Drop Dead Gorgeous y una serie de televisión aclamada por la crítica de siete temporadas".

¿Qué más tienen en común película y serie?

En cierto modo, tanto Gilmore Girls como Drop Dead Gorgeous son clásicos de culto. Ambos proyectos producidos por Polone lucharon por lograr un éxito generalizado y de nivel de éxito y, sin embargo, hablando con los fanáticos de cualquiera de ellos, nunca lo sabrías.

BuzzFeed describe la película de 1999 como un "fracaso de taquilla", y varios críticos la desacreditaron a Drop Dead Gorgeous en el momento de su estreno.

Mientras tanto, los productores ejecutivos de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino y su esposo Daniel Palladino lucharon constantemente contra la cadena por un mayor presupuesto, a pesar de los índices de audiencia bastante moderados del programa.

Pero tanto la serie de televisión como la película tienen un grupo de fanáticos fervientes y adoradores que pueden escupir líneas y trivialidades en un abrir y cerrar de ojos. Y apostamos a que la adoración a nivel de culto de Gilmore Girls y Drop Dead Gorgeous tiene mucho que ver con las relaciones sinceras y amorosas, si no un poco locas, centradas en las mujeres.

Gilmore Girls fue protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel

Si bien Drop Dead Gorgeous es un poco más valiente que Gilmore Girls, estamos agradecidos con Polone por observar el poder de una hermosa amistad entre madre e hija.

¿Has visto "Drop Dead Gorgeous"?, ¿Crees que se parece a "Gilmore Girl"? Dinos cual prefieres en los comentarios.