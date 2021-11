Ghostbusters: El Legado, una joya que rinde culto al elenco original

Esta semana al fin llegó el estreno de la tan esperada cinta de Ghostbusters: El Legado a las salas de cine de México y diversas partes del mundo y sin duda alguna su director Jason Reitman concretó una verdadera joya que rinde culto al elenco y esencia original de "Los Cazafantasmas".

Fue en entrevista con un medio que Jason dio algunos datos geniales sobre la realización de de esta nueva entrega, "Mucha gente me preguntó a lo largo de los años si alguna vez haría una película de cazafantasmas, pero yo trate de esconderme de esa propuesta, hasta mi padre me decía ¿y los cazafantasmas? que inclusó me sentí intimidado" expresó.

Recordemos que aquí en La Verdad Noticias te hemos informado que Jason es hijo precisamente del director de la saga original, el cineasta Ivan Reitman, por lo que Ivan realmente lo tomó como un reto enorme y muy personal.

Ghostbusters: El Legado

Durante la entrevista Reitman detalló que si realizaba dicho proyecto sería siendo fiel totalmente a la versión original de la saga, "Después de tantos cuestionamentos, pensé, la gente realmente quiere ver mi película de cazafantasmas pero obviamente querían volver a ver el paquete de protones, la trampa de nuevo, el Ecto volviendo a doblar una esquina y su sirena y ver a los actores originales, por lo que en verdad fue un regalo poder hacer esta cinta", afirmó.

Además de todos estos grandes detalles que conservó para la nueva entrega, también incluyó un grandioso homenaje a Harold Ramis, "Sin duda su presencia es una gran parte de esta historia, se moldeo la historia a lo largo de los años para ue se ajuste como lo que sucedió y poder honrarlo de esta manera, y claramente fue también un homenaje a su familia, de hecho Egon Spengler siempre fue mi cazafantasmas favorito", compartió.

La nueva historia de "El Legado"

Si aún no has visto la película, tenemos que advertirte que esto es una alerta de spoiler, ya que te contaremos que la película esta situada 32 años después de la última cinta de cazafantasmas y ellos ya no están retirados, pero las predicciones de Egon Spengler están a punto de volver realidad, ya que pasó los últimos años de su vida en el pequeño pueblo de Summerville listo para el regreso de los ectoplasmas.

Luego de su muerte, su hija Callie es quién hereda su casa y el terreno en donde se encontraba, por lo que al estar en quiebra decide mudarse con sus dos hijos, Trevor un adolescente de 15 años y Phoebe, quién es el vivo retrato de su abuelo y que sin saberlo está apunto de vivir el legado de el.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.