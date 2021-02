“Game of Thrones" realizará evento virtual para festejar su 10º aniversario

En el marco del décimo aniversario del estreno de la serie "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), los ejecutivos de Warner Media Latin America dieron a conocer que ya están preparando los festejos para esta gran celebración.

Como te hemos informado puntualmente en varios artículos de La Verdad Noticias, la serie basada en las novelas de George R. R. Martin llegó a la señal de HBO en abril del 2011, y desde entonces ha tenido un éxito rotundo.

De acuerdo con información publicada por El Universal, los ejecutivos de “Game of Thrones” anunciaron que tienen planeados eventos que, según avance la pandemia del Covid-19, podrían incluir experiencias en vivo en países como México.

“Game of Thrones” cumple 10 años en abril

"Parece mentira que haya pasado ya una década desde que el mundo de la televisión y el entretenimiento cambió. Este programa nadie pensó que se iba a convertir en el fenómeno global", señaló Gustavo Grossman, líder de General Entertainment Networks.

Grossman destacó que además de que contarán con programación especial, la celebración se enmarca en la confirmación de "House of the dragon", serie situada 300 años antes de los eventos de GOT que se estrenará en 2022 y se centrará en la familia Targaryen.

"Tenemos planificadas muchas cosas y no sólo es un evento de HBO como canal, es un evento global de Warner Media, Warner Brothers consumer products, seguramente que tendremos eventos puntuales en los principales mercados y México es uno de ellos".

En ese sentido el productor detalló que deben ser muy cuidadosos con lo que se planifica a futuro debido a la pandemia. “Tenemos planificadas muchas cosas alrededor de 'Game of Thrones' y seguramente si se nos permite haremos eventos locales importantes".

Además, como parte de los nuevos contenidos de la cadena están las nuevas temporadas de series como "Succession", estrenos como "Beartown" y una próxima miniserie protagonizada por Kate Winslet llamada "Mare of easttown".

