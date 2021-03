Game of Thrones: HBO trabaja en tres spin-offs además de la precuela

Ningún show de HBO ha captado la atención de las masas como Game of Thrones por lo que no es de sorprender que la cadena busque reavivar este fandom con más spin-offs según un reporte.

Estos spin-offs de HBO pretenden reavivar la llama entre los fans de Game of Thrones.

Y es que Deadline dio a conocer que además de la precuela House of the Dragon, y la rumorada Tales Of Dunk And Egg, HBO trabaja en otros tres proyectos basados en el universo creado por George R.R. Martin.

Los spin-offs en los que estaría trabajando el canal de televisión por suscripción son 9 Voyages (también conocida como Sea Snake), Flea Bottom y 10,000 Ships de las cuales sería la primera cuya producción ha avanzado más.

Sea Snake contará con un equipo creativo encabezado por el creador de la serie El Mentalista, Bruno Heller. Por otra parte los otros spin-offs de la exitosa serie de HBO aún se encuentran en etapas tempranas y no cuentan con escritores.

GOT: sin más pistas sobre spin-offs de HBO

Flea Botton es el lugar más poble de King’s Landing sin embargo no se han revelado más detalles acerca de la trama mientras que Sea Snake narra los viajes de Corlys Velaryon a bordo del barco del mismo nombre.

Por su parte 10,000 Ships se enfocaría en la reina guerrera Princesa Nymeria y los sobrevivientes de los Rhoynars que viajaron de Essos a Dorne tras ser derrotados en la Segunda Guerra de las Especias.

Es así que una vez más HBO apuesta fuertemente a Game of Thrones intentando enmendar los errores de la última temporada con una precuela y tres nuevos spin-offs. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca cualquier confirmación oficial para traerte lo más reciente.

